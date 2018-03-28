Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета-2017

Правительство утвердило отчет о выполнении государственного бюджета за 2017 год

Кабинет министров одобрил отчет о выполнении госбюджета за 2017 год. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в Facebook.



"…нам удалось обеспечить финансовой поддержкой роста заработных плат, выделить 144,4 млрд грн (4,8% ВВП) на оборону и безопасность страны, ввести пенсионную реформу и повысить уровень пенсионного обеспечения граждан, профинансировать ремонт дорог, повысить зарплату учителям и т.д. Кроме того, благодаря совместным усилиям всего правительства мы смогли впервые на 100% обеспечить потребности в закупке лекарств. При этом мы продолжили курс на уменьшение дефицита государственного бюджета, который в 2017 году был удержан в пределах согласованного с МВФ и в пределах утвержденного законом предельного объема. Фактический дефицит бюджета-2017 составил 47,9 млрд грн, или 1,6% ВВП против утвержденного 2,7% ВВП", - отметил Данилюк.



Он напомнил также, что Украина в прошлом году разместила гособлигации на $3 млрд.



Напомним, доходы госбюджета-2017 были определены в сумме 731,03 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 673,74 млрд грн, доходы специального фонда - 57,3 млрд грн.



Расходы госбюджета были определены в сумме 800,02 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 739,7 млрд грн, расходы специального - 60,32 млрд грн.



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20 марта Верховная Рада отказалась ввести среднесрочное бюджетное планирование.



До этого Министерство финансов призвало депутатов поддержать изменения в Бюджетный кодекс, которые дают возможность ввести в Украине среднесрочное бюджетное планирование на постоянной основе и на всех уровнях бюджетной системы (законопроекты NN8099, 8044, 8043).



Кабмин одобрил среднесрочное бюджетное планирование 31 января.



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