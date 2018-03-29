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Госстат сообщил о росте зарплат

29.03.2018 11:30
Реальная зарплата в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 10,5%
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Средняя номинальная заработная в Украине в феврале составляла 7 828 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, по сравнению с январем размер средней номинальной зарплаты увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2017 года) - на 26,1%.

Реальная заработная плата в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 10,5%, а по сравнению с январем - на 0,6%.

Самый высокий уровень зарплат отмечен в Киеве - 12 124 грн, самый низкий уровень в Черновицкой области - 6 120 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Заработная плата
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