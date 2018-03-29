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Moody's улучшил прогноз роста экономики Польши

29.03.2018 13:45
Аналитики Moody's считают, что польский ВВП вырастет в этом году на 4,3%
Фото: Pixabay

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по росту экономики Польши в 2018 году. Об этом рассказал вице-министр финансов Лешек Скиба, сообщает Польское радио.

Аналитики Moody's считают, что польский ВВП вырастет в этом году на 4,3%. Ранее рост ожидался на уровне 3,5%.

Иностранные организации, в том числе и рейтинговые агентства позитивно оценивают состояние польской экономики, отметил Скиба.

Нынешний дефицит государственного финансового сектора Польши Moody's оценивает на уровне 1,8% ВВП. По предварительным прогнозам, он должен был составлять 2,7%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ВВП, Moody's, Польша
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