Порошенко ввел Смолия в состав СНБО вместо Гонтаревой

Президент Порошенко своим указом ввел в состав СНБО нового председателя НБУ Якова Смолия

Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) председателя Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Об этом говорится в президентском указе N90 от 28 марта.



Глава государства вывел из состава СНБО бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву и назначил вместо нее ныне действующего главу - Якова Смолия.



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