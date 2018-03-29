Порошенко ввел Смолия в состав СНБО вместо Гонтаревой
29.03.2018 16:40
Президент Порошенко своим указом ввел в состав СНБО нового председателя НБУ Якова Смолия
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)
Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) председателя Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Об этом говорится в президентском указе N90 от 28 марта.
Глава государства вывел из состава СНБО бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву и назначил вместо нее ныне действующего главу - Якова Смолия.
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