Выплату пересчитанных пенсий начнут в этом месяце

В Пенсионном фонде сообщили, что выплату пересчитанных пенсий бывшим военнослужащим начнут в марте

Выплату пересчитанных пенсий бывшим военнослужащим планируется начать в марте. Об этом сообщил сегодня, 3 марта, председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, пишет Укринформ.



"Уже в марте Пенсионный фонд планирует начать выплату пересчитанных пенсий бывшим военнослужащим согласно принятому 21 февраля постановлению правительства N103", - подчеркнул Зарудный.



Он отметил, что подготовительные процессы пересчета военных пенсий завершены вчера.



По мере поступления от силовых структур справок о денежном обеспечении пересчет военных пенсий будет проведен автоматически без обращений пенсионеров, добавил Зарудный.



21 февраля Кабмин принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года. В этом году пенсии должны вырасти в среднем на 1,5 тыс. грн.



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