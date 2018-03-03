 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.48  26.83   EUR:  32.40  33.07
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Выплату пересчитанных пенсий начнут в этом месяце

03.03.2018 13:20
В Пенсионном фонде сообщили, что выплату пересчитанных пенсий бывшим военнослужащим начнут в марте
Фото: пресс-служба НБУ

Выплату пересчитанных пенсий бывшим военнослужащим планируется начать в марте. Об этом сообщил сегодня, 3 марта, председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, пишет Укринформ.

"Уже в марте Пенсионный фонд планирует начать выплату пересчитанных пенсий бывшим военнослужащим согласно принятому 21 февраля постановлению правительства N103", - подчеркнул Зарудный.

Он отметил, что подготовительные процессы пересчета военных пенсий завершены вчера.

По мере поступления от силовых структур справок о денежном обеспечении пересчет военных пенсий будет проведен автоматически без обращений пенсионеров, добавил Зарудный.

21 февраля Кабмин принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года. В этом году пенсии должны вырасти в среднем на 1,5 тыс. грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Пенсия, Пенсионный фонд
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров