В Великобритании выпустили монеты с буквами алфавита
03.03.2018 14:55
Королевский монетный двор Великобритании выпустил в обращение новые монеты с буквами алфавита
Фото: Pixabay
Королевский монетный двор Великобритании выпустил в обращение новые монеты номиналом 10 пенсов, на которых изображены буквы английского алфавита и соответствующие им явления из британской жизни. Об этом пишет The Telegraph.
Букве B соответствует Джеймс Бонд, S - Стоунхендж, а A - 20-метровая стальная скульптура "Ангел Севера".
"Монеты созданы с целью показать, что делает Великобританию большой", - объясняет Telegraph.
Всего в обращение выпущего 2,6 млн монет 26 различных дизайнов - по количеству букв в алфавите.
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