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В Великобритании выпустили монеты с буквами алфавита

03.03.2018 14:55
Королевский монетный двор Великобритании выпустил в обращение новые монеты с буквами алфавита
Фото: Pixabay

Королевский монетный двор Великобритании выпустил в обращение новые монеты номиналом 10 пенсов, на которых изображены буквы английского алфавита и соответствующие им явления из британской жизни. Об этом пишет The Telegraph.

Букве B соответствует Джеймс Бонд, S - Стоунхендж, а A - 20-метровая стальная скульптура "Ангел Севера".

"Монеты созданы с целью показать, что делает Великобританию большой", - объясняет Telegraph.

Всего в обращение выпущего 2,6 млн монет 26 различных дизайнов - по количеству букв в алфавите.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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