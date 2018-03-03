В Великобритании выпустили монеты с буквами алфавита

Королевский монетный двор Великобритании выпустил в обращение новые монеты с буквами алфавита

Королевский монетный двор Великобритании выпустил в обращение новые монеты номиналом 10 пенсов, на которых изображены буквы английского алфавита и соответствующие им явления из британской жизни. Об этом пишет The Telegraph.



Букве B соответствует Джеймс Бонд, S - Стоунхендж, а A - 20-метровая стальная скульптура "Ангел Севера".



"Монеты созданы с целью показать, что делает Великобританию большой", - объясняет Telegraph.



Всего в обращение выпущего 2,6 млн монет 26 различных дизайнов - по количеству букв в алфавите.



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