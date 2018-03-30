НБУ смягчил валютные операции для банков на межбанке

В Нацбанке считают, что благоприятная ситуация на валютном рынке, позволяет расширять возможности банков и бизнеса не создавая никаких рисков

Национальный банк Украины (НБУ) расширяет возможности банков и бизнеса на межбанковском рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №31 и решением №184-рш от 29 марта.

Как говорится в сообщении, НБУ расширяет возможности банков для проведения собственных операций с иностранной валютой на межбанковском рынке.

Ранее размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов за один рабочий день составлял 0,5%, а с 4 августа 2017 года - 1% от размера регулятивного капитала. Отмечается, что с 30 марта 2018 года это требование прекратит действовать, а затем, будут отменены и меры воздействия за его нарушение.

"Это долгожданное финансовым рынком решение предоставит банкам возможность более активно торговать валютой на межбанковском рынке в течение дня и, таким образом, более эффективно управлять своей валютной ликвидностью. По ожиданиям Национального банка, это должно привести к росту объема торгов и ликвидности на межбанковском рынке", - считают в НБУ.

Также регулятор изменил для банков лимиты открытой валютной позиции. Как утверждают в НБУ, с 1 мая этого года лимит открытой валютной позиции банка (Л13-1) будет увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) - уменьшен с 10% до 8%. В НБУ рассчитывают, что это позволит банкам более эффективно распределять валютные риски.

В Нацбанке также приняли решение продолжить ослабление ограничений на досрочное погашение компаниями внешних кредитов и займов в иностранной валюте.

"Резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких кредитов и займов, если в ее реализации (путем кредитования, страхования, обеспечения или поручительства) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство или иностранный банк с акционером-иностранным государством", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что НБУ продолжает расширять перечень операций бизнеса, на поступление по которым не распространяется требование об обязательной продаже.

В дальнейшем компании-резиденту больше не нужно будет осуществлять обязательную продажу средств, поступивших по кредиту или займу, если в его реализации (путем кредитования, страхования, гарантирования) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство. Однако эти исключения распространяется только на те случаи, когда указанное иностранное государство имеет официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard&Poor's, Moody's).

НБУ также упростил для бизнеса перечисление иностранной валюты за границу для осуществления платежей, связанных с процессами судопроизводства.

"Резиденты-должники, которые имеют индивидуальную лицензию на перечисление средств за границу, смогут без ограничений по сумме перечислять за пределы Украины валюту на выполнение судебных решений, решений международных коммерческих арбитражей или удовлетворения требований лиц по исполнению судебных или арбитражных решений, требований о взыскании судебных, исполнительных или административных сборов, а также расходов судебного и исполнительного производств, возлагаемые на лицо должника в соответствии с законодательством иностранного государства", пояснили в пресс-центре, добавив, что в данном случае иностранное государство должно иметь рейтинговую оценку не ниже категории А.

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