НБУ: Инвесторы будут выводить из Украины по $2 млрд в год

С момента предоставления разрешения на репатриацию дивидендов и до конца 2017 года за границу перечислено $2,5 млрд

Выплаты по начисленным дивидендам в 2018-2020 гг. сохранятся на уровне $2 млрд. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).



"С момента предоставления разрешения на репатриацию дивидендов в июне 2016 года и до конца 2017 года перечислено за границу $2,5 млрд, в т.ч. около $2 млрд за счет купленной валюты", - отмечает НБУ.



В НБУ уточнили, что непосредственно в 2017 году бизнес перечислил $1,8 млрд на репатриацию его акционерами дивидендов, в том числе около $1,5 млрд за счет купленной на межбанке валюты.



2 марта сообщалось, что НБУ разрешил иностранным инвесторам репатриировать дивиденды за все предыдущие годы.



Теперь украинские компании смогут платить иностранным инвесторам дивиденды в инвалюте на сумму до $7 млн в месяц независимо от периода, за который начислены эти дивиденды.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter