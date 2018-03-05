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НБУ: Инвесторы будут выводить из Украины по $2 млрд в год

05.03.2018 11:30
С момента предоставления разрешения на репатриацию дивидендов и до конца 2017 года за границу перечислено $2,5 млрд

Выплаты по начисленным дивидендам в 2018-2020 гг. сохранятся на уровне $2 млрд. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

"С момента предоставления разрешения на репатриацию дивидендов в июне 2016 года и до конца 2017 года перечислено за границу $2,5 млрд, в т.ч. около $2 млрд за счет купленной валюты", - отмечает НБУ.

В НБУ уточнили, что непосредственно в 2017 году бизнес перечислил $1,8 млрд на репатриацию его акционерами дивидендов, в том числе около $1,5 млрд за счет купленной на межбанке валюты.

2 марта сообщалось, что НБУ разрешил иностранным инвесторам репатриировать дивиденды за все предыдущие годы.

Теперь украинские компании смогут платить иностранным инвесторам дивиденды в инвалюте на сумму до $7 млн в месяц независимо от периода, за который начислены эти дивиденды.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Инвестиции
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