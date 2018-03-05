 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.50  26.84   EUR:  32.46  33.11
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Нацсовет реформ поддержал предложения НБУ к закону о валюте

05.03.2018 11:50
Принятие закона "О валюте" позволит Украине перейти к новой модели валютного регулирования, отмечает Нацбанк
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный совет реформ 2 марта поддержал для представления на рассмотрение Верховной Рады предложения Национального банка Украины (НБУ) к проекту закона "О валюте". Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Действующее валютное законодательство, построенное вокруг декрета "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года утратило эффективность и превратилось в одну из преград для притока капитала в Украину отмечает регулятор.

Принятие закона "О валюте" позволит Украине перейти к новой модели валютного регулирования, предложенной Нацбанком 1 декабря 2016 года.

Новая модель предполагает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом". Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.

Проект закона "О валюте" получил поддержку международных финансовых организаций, бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества, парламентариев и государственных учреждений, заверяет НБУ.

2 марта президент Петр Порошенко сообщил, что Национальный совет реформ рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен в парламент.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров