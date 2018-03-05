Нацсовет реформ поддержал предложения НБУ к закону о валюте

Принятие закона "О валюте" позволит Украине перейти к новой модели валютного регулирования, отмечает Нацбанк

Национальный совет реформ 2 марта поддержал для представления на рассмотрение Верховной Рады предложения Национального банка Украины (НБУ) к проекту закона "О валюте". Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Действующее валютное законодательство, построенное вокруг декрета "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года утратило эффективность и превратилось в одну из преград для притока капитала в Украину отмечает регулятор.



Принятие закона "О валюте" позволит Украине перейти к новой модели валютного регулирования, предложенной Нацбанком 1 декабря 2016 года.



Новая модель предполагает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом". Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.



Проект закона "О валюте" получил поддержку международных финансовых организаций, бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества, парламентариев и государственных учреждений, заверяет НБУ.



2 марта президент Петр Порошенко сообщил, что Национальный совет реформ рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен в парламент.



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