ЕС выделит Украине €32,5 млн на поддержку регионального развития

Еврокомиссия выделит Украине €32,5 млн в рамках программ секторальной бюджетной поддержки регионального развития и госуправления

Еврокомиссия выделит Украине в 2018 году €32,5 млн в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.



Соответствующее решение объявлено по итогам пересмотра портфеля проектов ЕС при участии заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова и главы представительства ЕС в Украине Хюга Мингарелли.



"Мы благодарны за помощь, оказываемую ЕС для поддержки Украины. Но сейчас надо срочно решить несколько вопросов. Прежде всего, внедрить электронную регистрацию и мониторинг проектов международной помощи, регулярное информирование Минэкономразвития со стороны Еврокомиссии о мониторинге текущей реализации проектов и о проведении новых конкурсов отбор проектов ЕС, которые объявляет Еврокомиссия в Брюсселе", - отметил Нефьодов.



Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1 млрд несмотря на невыполнение некоторых требований по предыдущей программе.



28 февраля стало известно, что Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом €24 млн. Эти средства предназначены для граждан, пострадавших от вооруженного конфликта в Донбассе.



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