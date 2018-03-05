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ЕС выделит Украине €32,5 млн на поддержку регионального развития

05.03.2018 12:15
Еврокомиссия выделит Украине €32,5 млн в рамках программ секторальной бюджетной поддержки регионального развития и госуправления
Фото: Pixabay

Еврокомиссия выделит Украине в 2018 году €32,5 млн в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Соответствующее решение объявлено по итогам пересмотра портфеля проектов ЕС при участии заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова и главы представительства ЕС в Украине Хюга Мингарелли.

"Мы благодарны за помощь, оказываемую ЕС для поддержки Украины. Но сейчас надо срочно решить несколько вопросов. Прежде всего, внедрить электронную регистрацию и мониторинг проектов международной помощи, регулярное информирование Минэкономразвития со стороны Еврокомиссии о мониторинге текущей реализации проектов и о проведении новых конкурсов отбор проектов ЕС, которые объявляет Еврокомиссия в Брюсселе", -  отметил Нефьодов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1 млрд несмотря на невыполнение некоторых требований по предыдущей программе.

28 февраля стало известно, что Еврокомиссия одобрила новую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом €24 млн. Эти средства предназначены для граждан, пострадавших от вооруженного конфликта в Донбассе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ассоциация с ЕС
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