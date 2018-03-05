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НБУ: Нужно принять пакет законов в сфере налогообложения

05.03.2018 13:25
Украине грозят санкции, подобные FATF, в случае непринятия пакета законов по борьбе с уклонением от уплаты налогов
Фото: пресс-служба НБУ

В случае непринятия пакета законов BEPS, ужесточающих борьбу с уклонением от уплаты налогов, Украине снова грозят санкции, подобные FATF. Об этом рассказал заместитель Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, пишет FinClub.

"Пакет законов по BEPS нужно принимать, потому что Украине будут угрожать санкции из серии FATF в случае их непринятия. У Украины уже были проблемы, когда она попадала в черный список. Это санкции, когда государство не кооперативно с точки зрения обмена налоговой информации", - сообщил он.

Чурий не уточнил, в какой срок нужно принять закон об антиBEPS.

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) - план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Налогообложение
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