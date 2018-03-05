Минсоцполитики изменит механизм начисления пенсий

Минсоцполитики инициирует увеличение роли стажа работы по сравнению с зарплатой при начислении пенсии

Минсоцполитики инициирует увеличение роли стажа работы по сравнению с зарплатой при начислении пенсии для пенсионеров с большим стажем работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



"Подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, которые обнаружила реформа на первом этапе", - уточняет пресс-служба.



Это касается тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 получились не высокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания - получаемая за свою работу зарплата, оказалась не высокой.



"Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы", - заверил министр социальной политики Украины Андрей Рева.



Пресс-служба также отмечает, что перерасчет пенсии вышел меньше ожидаемого у некоторых пенсионеров из числа тех, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился. Так получается тогда, когда заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию. По словам министра, сейчас также готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет донасчитываться автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.



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