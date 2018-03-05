В ЕС назвали условие продолжения оказания помощи Украине

ЕС готов и дальше оказывать финансовую помощь Украине при условии продолжения реформ в стране, сообщил вице-президент Еврокомиссии

Утверждение новой программы макрофинансовой помощи Европейского союза для Украины будет зависеть от ускорения реформ в стране. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Facebook.



"Важно, что ЕС остается с Украиной, и поддержка продолжается. Конечно, условием поддержки является программа реформ в Украине, чтобы нам удалось взаимодействовать с Украиной и ускорить реформы в Украине", - написал он.



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