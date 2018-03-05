Украина работает над созданием зоны свободной торговли с США
Украина работает над созданием зоны свободной торговли с США. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя по просьбе журналистов повышение таможенного сбора на экспорт алюминия и стали в США.
"Мы уверены в чрезвычайном потенциале для развития нашего торгово-экономического сотрудничества. И одно из предложений в этом плане это создание зоны свободной торговли с США. Сейчас у нас есть ЗСТ с Канадой. Возникает логичный вопрос, почему бы не организовать ее и с США", - сказал он.
Климкин отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках комиссии стратегического партнерства, как на уровне подгрупп, так и на политическом уровне. Он также подчеркнул, что потенциал сотрудничества видит прежде всего в таких сферах как услуги, инвестиции, высокие технологии, а не в сырьевых сферах, которые не являются стимулами развития.
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