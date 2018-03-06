Экономика Китая стала второй в мире по итогам 2017 года

Китай занял второе место среди крупнейших экономик мира по итогам прошлого года

По итогам экономического развития в 2017 году Китай занял второе место среди крупнейших экономик мира. Об этом сообщил председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн, пишет Интерфакс.



"В 2017 году ВВП Китая достиг 82,7 трлн юаней, что соответствует $12,2 трлн по обменному курсу на 31 января прошлого года. По этому показателю мы отстаем от первой экономики мира - США - на $7 трлн, но превосходим третью экономику мира - Японию - на те же $7 трлн. Мы продолжаем занимать второе место среди мировых экономик, что отнюдь не просто", - отметил он.



Прирост ВВП в Китае в течение минувшего года составил $900 на душу населения, добавил Лифэн. Он напомнил, что в первые годы проведения реформы в стране ставилась задача довести весь ВВП к 2000 году до $800 на душу населения.



По словам Хэ Лифэна, в 2018 году, по расчетам, около 60% экономического роста Китая будет достигнуто за счет потребления.



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