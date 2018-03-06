Международные резервы НБУ уменьшились до $18,4 млрд

За прошлый месяц международные золотовалютные резервы Украины уменьшились на 0,2%

Международные резервы Украины, по предварительным данным, уменьшились в феврале 2018 на 0,2% и составили на 1 марта $18,41 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Пополнение международных резервов в течение февраля происходило прежде всего за счет интервенций на валютном рынке, отмечает НБУ.



Приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно повлиял на предложение валюты на межбанковском рынке. Это позволило Нацбанку выкупать излишки валюты с рынка для пополнения резервов, не противодействуя укреплению обменного курса гривни.



В феврале НБУ купил на межбанковском рынке $426,9 млн, в том числе $222 млн - в ходе интервенций в форме запроса лучшего курса. Продал регулятор $30 млн. Таким образом, чистая покупка валюты НБУ составила $396,9 млн.



Также в феврале в резервы поступило $137,4 млн от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.



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