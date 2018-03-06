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ЕС может ввести пошлины на американские джинсы и бурбон

06.03.2018 15:35
В ответ на намерение Трампа обложить пошлинами импорт стали и алюминия Европа готовится ввести пошлины на джинсы, бурбон и мотоциклы из США
Фото: Pixabay

Евросоюз (ЕС) готовится ввести пошлины на те американские товары, которые производятся в ключевых республиканских избирательных округах. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что этот шаг послужит ответом на намерение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. Если это случится, ЕС установит 25-процентную пошлину на такие американские товары, как мотоциклы, джинсы и бурбон на сумму €2,8 млрд ($3,5 млрд).

Намерение Трампа вызвало разногласия в его собственной партии, отмечает Bloomberg.

Предполагается, что Еврокомиссия обсудит ответные меры завтра, 7 марта. Помимо пошлины, ЕС намерен пожаловаться на Штаты в ВТО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, США, ЕС
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