ЕС может ввести пошлины на американские джинсы и бурбон

В ответ на намерение Трампа обложить пошлинами импорт стали и алюминия Европа готовится ввести пошлины на джинсы, бурбон и мотоциклы из США

Фото: Pixabay

Евросоюз (ЕС) готовится ввести пошлины на те американские товары, которые производятся в ключевых республиканских избирательных округах. Об этом сообщает Bloomberg.



Издание отмечает, что этот шаг послужит ответом на намерение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. Если это случится, ЕС установит 25-процентную пошлину на такие американские товары, как мотоциклы, джинсы и бурбон на сумму €2,8 млрд ($3,5 млрд).



Намерение Трампа вызвало разногласия в его собственной партии, отмечает Bloomberg.



Предполагается, что Еврокомиссия обсудит ответные меры завтра, 7 марта. Помимо пошлины, ЕС намерен пожаловаться на Штаты в ВТО.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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