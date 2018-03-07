МВФ не может диктовать Украине законы - Порошенко

Президент Украины считает, что попытки доноров участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины

Международные доноры не могут диктовать Украине законы и формировать суды. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Financial Times.

Порошенко считает, что требования МВФ и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины. "Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции", - сказал президент.

Он указал на успешное голосование парламентом за собственный законопроект о Антикоррупционном суде в первом чтении. Порошенко заявил, что готов подписать закон, если он будет соответствовать Конституции Украины.

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13 февраля 2018 года глава представительства миссии МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы Международного валютного фонда.

17 февраля президент Петр Порошенко заявил, что мнения международных партнеров важны в принятии законопроекта об антикорсуде, однако украинская сторона не будет безальтернативно к ним прислушиваться.

1 марта Рада приняла за основу президентский законопроект: за документ №7440 в первом чтении проголосовали 282 депутата.

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