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НБУ купил у банков почти $60 млн

07.03.2018 12:05
Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,1119 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 7 марта, $58,8 млн.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты на сумму $68,7 млн по курсу от 26,1 грн/долл до 26,1245 грн/долл.

Регулятор покупал валюту по курсу от от 26,1 грн/долл до 26,119 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,1119 грн/долл, сообщает НБУ.

На аукционе 2 марта регулятор купил у банков $17 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Валютный аукцион
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