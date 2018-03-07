НБУ купил у банков почти $60 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,1119 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 7 марта, $58,8 млн.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты на сумму $68,7 млн по курсу от 26,1 грн/долл до 26,1245 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от от 26,1 грн/долл до 26,119 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,1119 грн/долл, сообщает НБУ.



На аукционе 2 марта регулятор купил у банков $17 млн.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.