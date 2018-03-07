Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,2 млрд грн

Вчера Министерство финансов провело плановый аукцион по размещению госбондов

Министерство финансов вчера, 6 марта, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,23 млрд грн.



Как сообщает министерство на официальном сайте, вчера оно разместило гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день на 176,77 млн грн под 17,43% годовых, со сроком обращения 182 дня - на 133,02 млн грн под 16,92%, со сроком обращения 266 дней - на 383,51 млн грн под 16,99%, со сроком обращения 364 дня - на 295,86 млн грн под 16,93%, со сроком обращения 679 дней - на 101,46 млн грн под 16,13% и со сроком обращения 1 050 дней - на 137,28 млн грн под 16,07%.



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