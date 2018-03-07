МВФ: Четвертый пересмотр программы с Украиной возможен к маю

При условии, что Украина за 2 месяца продемонстрирует прогресс с реформами, МВФ уже к маю может завершить четвертый пересмотр программы финансирования

Фото: пресс-служба МВФ

Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования Международного валютного фонда (МВФ) уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два. Об этом постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман рассказал Новому времени.



"До сих пор некоторые параметры не выполнены - принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы. Если украинские власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен к маю", - сказал он.



Он также отметил, что Фонд видит желание украинских властей двигаться вперед и завершить очередной пересмотр программы, но это сложный процесс.



Президент Украины Петр Порошенко в интервью Financial Times сказал, что международные доноры не могут диктовать Украине законы и формировать суды. Порошенко считает, что некоторые требования МВФ и Венецианской комиссии нарушают суверенитет Украины.



13 февраля Люнгман заявил, что президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда не соответствует условиям программы Фонда.



МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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