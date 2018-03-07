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Минэкономразвития обещает восстановление экономики через 3-4 года

07.03.2018 17:32
Украина достигнет показателей ВВП 2013 года через 3-4 года, заявил замминистра экономического развития Михаил Титарчук
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украина достигнет уровня ВВП 2013 г. в ближайшие три-четыре года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук, сообщает Укринформ.

"На самом деле, что касается потери ВВП 2014 г. - то эта цифра - 15,75%. Понимаем причины - Донбасс, временная утрата Автономной Республики Крым. Но мы просчитывали два сценария, как вернуться хотя бы к уровню ВВП 2013 г. В принципе, это возможно в ближайшие три-четыре года", - сказал он.

Титарчук добавил, что по первому "бюджетному" сценарию это возможно в 2021 г., а по второму - в 2020 г.

Он заметил, что реформы, которые сейчас проводит власть, не могут в первый год показать результат, они имеют отложенный во времени эффект - становятся ощутимыми на второй, третий год.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешние темпы роста ВВП Украины в 2,4% являются "категорически неприемлемыми".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ВВП, Минэкономразвития
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