НБУ уменьшит перечисление прибыли в госбюджет в 2019 году на 30%
Совет Национального банка Украины (НБУ) решил сократить часть прогнозируемой прибыли к распределению за 2018 года, которую планируется перечислить в госбюджет Украины в 2019 году. Об этом глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил у себя в Facebook.
"Совет в соответствии со ст. 9 закона "О Национальном банке Украины" подал в Верховную Раду и Кабинет министров сведения о части прогнозируемой прибыли к распределению за 2018 год, которую планируется перечислить в государственный бюджет в 2019 году, в сумме 34,9 млрд", - написал Данилишин.
Согласно закону о госбюджете на 2018 год, Национальный банк должен перечислить 50,5 млрд грн своей прибыли за прошлый год.
В прошлом году НБУ перечислил в госбюджет 44,4 млрд грн прибыли, в 2016 году - 38,16 млрд грн.
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