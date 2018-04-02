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НБУ уменьшит перечисление прибыли в госбюджет в 2019 году на 30%

02.04.2018 13:15
Нацбанк решил снизить сумму прибыли, которую перечислит в госбюджет в 2019 году
Фото: пресс-служба НБУ

Совет Национального банка Украины (НБУ) решил сократить часть прогнозируемой прибыли к распределению за 2018 года, которую планируется перечислить в госбюджет Украины в 2019 году. Об этом глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил у себя в Facebook.

"Совет в соответствии со ст. 9 закона "О Национальном банке Украины" подал в Верховную Раду и Кабинет министров сведения о части прогнозируемой прибыли к распределению за 2018 год, которую планируется перечислить в государственный бюджет в 2019 году, в сумме 34,9 млрд", - написал Данилишин.

Согласно закону о госбюджете на 2018 год, Национальный банк должен перечислить 50,5 млрд грн своей прибыли за прошлый год.

В прошлом году НБУ перечислил в госбюджет 44,4 млрд грн прибыли, в 2016 году -  38,16 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Госбюджет
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