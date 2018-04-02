НБУ сохраняет планы по удвоению суммы финмониторинга
02.04.2018 14:50
Нацбанк намерен повысить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн
Фото: пресс-служба НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) сохраняет планы по удвоению суммы финмониторинга. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, пишет FinClub.
"Сейчас готовится новая редакция закона о повышении лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. Надеемся, что она будет принята в ближайшее время", - отметил он.
В НБУ добавили, что повышение планки до такой суммы, является европейской нормой, поскольку в мире принято проводить идентификацию операций от €10 тысяч.
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