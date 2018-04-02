Нацбанк намерен повысить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн

Национальный банк Украины (НБУ) сохраняет планы по удвоению суммы финмониторинга. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, пишет FinClub.



"Сейчас готовится новая редакция закона о повышении лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. Надеемся, что она будет принята в ближайшее время", - отметил он.



В НБУ добавили, что повышение планки до такой суммы, является европейской нормой, поскольку в мире принято проводить идентификацию операций от €10 тысяч.



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