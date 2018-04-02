 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.01  26.36   EUR:  31.96  32.54
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ сохраняет планы по удвоению суммы финмониторинга

02.04.2018 14:50
Нацбанк намерен повысить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сохраняет планы по удвоению суммы финмониторинга. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, пишет FinClub.

"Сейчас готовится новая редакция закона о повышении лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. Надеемся, что она будет принята в ближайшее время", - отметил он.

В НБУ добавили, что повышение планки до такой суммы, является европейской нормой, поскольку в мире принято проводить идентификацию операций от €10 тысяч.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров