 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.01  26.36   EUR:  31.96  32.54
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

На едином казначейском счете осталось 8,3 млрд грн

02.04.2018 16:00
Остаток средств на едином казначейском счете сократился за месяц почти на 16%
Фото: пресс-служба НБУ

Остаток средств на едином казначейском счете в марте сократился на 15,7% с 9,85 млрд грн до 8,31 млрд грн. Об этом Государственная казначейская служба сообщает на официальном сайте.

На 1 апреля 2017 года остаток средств на едином счете составлял 34,81 млрд грн, а на 1 марта 2018 года - 9,85 млрд грн. Это вдвое меньше, чем на 1 февраля.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госказначейство
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров