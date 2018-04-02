На едином казначейском счете осталось 8,3 млрд грн
02.04.2018 16:00
Остаток средств на едином казначейском счете сократился за месяц почти на 16%
Фото: пресс-служба НБУ
Остаток средств на едином казначейском счете в марте сократился на 15,7% с 9,85 млрд грн до 8,31 млрд грн. Об этом Государственная казначейская служба сообщает на официальном сайте.
На 1 апреля 2017 года остаток средств на едином счете составлял 34,81 млрд грн, а на 1 марта 2018 года - 9,85 млрд грн. Это вдвое меньше, чем на 1 февраля.
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