Дефицит госбюджета в феврале составил 9,5 млрд грн

Дефицит государственного бюджета в феврале составил 9,5 млрд грн, в то время как местные бюджеты были профицитными

Фото: пресс-служба НБУ

Дефицит государственного бюджета в феврале составил 9,5 млрд грн, тогда как дефицит сводного бюджета - 5,2 млрд грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в своем обзоре.



Местные бюджеты в феврале выполнены с профицитом 4,2 млрд грн.



"Несмотря на квартальную уплату налогов и благоприятную базу сравнения, доходы государственного бюджета увеличились лишь на 7% в годовом измерении. Рост был обеспечен увеличением налоговых поступлений (на 8,3% в годовом измерении), в частности, от НДС", - отмечает НБУ.



Расходы в феврале по сравнению с январем выросли на 41,5%, а в годовом измерении сократились на 2%.



Дефицит госбюджета Украины в 2017 году составил 47,9 млрд грн, или 1,6% от валового внутреннего продукта. В бюджете был запланирован дефицит на уровне 3% ВВП, или 77 млрд грн.



В 2016 году дефицит составлял 70,3 млрд грн, или 2,9% ВВП, в 2015 - 45,2 млрд грн, или 2,3%, в 2014 - 78,1 млрд грн, или 4,9%.



Государственный бюджет на 2018 г. был принят Верховной Радой 7 декабря и подписан президентом Украины 30 декабря.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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