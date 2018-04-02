НБУ за квартал выдал 290 лицензий на вывод валюты
02.04.2018 18:30
По 282 лицензиям на вывод валюты, выданным Нацбанком, пользователи совершили сделки на $6,5 млн.
Фото: пресс-служба НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) за квартал выдал 290 электронных лицензий на вывод валюты. Об этом пишет FinClub.
По 282 лицензиям пользователи совершили сделки на $6,5 млн.
По сравнению со второй половиной 2017 года, когда НБУ начал выдавать лицензии, наблюдается рост спроса со стороны клиентов украинских банков на эту услугу.
"С 3 июля 2017 года и по состоянию на конец 2017 года было выдано 402 электронных индивидуальных лицензий. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти $9 млн в эквиваленте", - сообщили в НБУ.
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