Помечтаем о супергероях, или Главная задача нового главы НБУ

Яков Смолий пообещал продолжить прежнюю политику Нацбанка. Нужно нечто большее

После голосования в парламенте за кандидатуру Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины, можно было услышать тысячу облегченных вздохов. После целого года проволочек у регулятора появился постоянный руководитель.



Чего от него ожидает деловое сообщество?



Можно с уверенностью сказать, что деловые круги хотят низких процентных ставок и дешевого финансирования. В теории это позволит ускорить экономический рост страны.



Но давайте выполним небольшое упражнение. Процентные ставки по кредитам, выплачиваемые заемщиками, - это сумма учетной ставки Национального банка и маржи, которая применяется банками. Учетная ставка представляет собой номинальную ставку, которую, в свою очередь, можно разбить на уровень инфляции и реальную процентную ставку.

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Глава НБУ может повлиять лишь на два из этих трех показателей. Его команда по монетарной политике использует инструментарий инфляционного таргетирования, а банковский надзор НБУ следит за тем, чтобы банковская система была здоровой и хорошо капитализированной. Благодаря рыночной конкуренции это приводит и к снижению маржи.



Самым спорным вопросом в последнее время стала позиция НБУ относительно инфляции, которая привела к повышению ключевой ставки на 450 базисных пунктов. Как показано на графике ниже, это непопулярное решение регулятора является горькой, но необходимой "пилюлей" для возвращения уровня инфляции до целевого диапазона примерно 5% к середине 2019 года.

Теперь давайте обратим внимание на другой компонент - реальную процентную ставку, сейчас она составляет около 600 базисных пунктов. В международном измерении это очень много, даже если мы сравним себя с другими склонными к кризисным явлениям странами, такими как Россия, Бразилия, Турция и Южная Африка. При этом нужно понимать, что уровень реальной процентной ставки не зависит от инфляции, а определяется восприятием риска (прежде всего - странового).



Снова выполним простой расчет. Мы хотим, чтобы кредитная ставка в Украине не превышала 10%. Если предположить уровень инфляции 5% и маржу банков 3%, реальная ставка должна снизиться до 2%. Согласитесь, это выглядит очень крутым падением, учитывая нынешние показатели. Каким же сверхчеловеческим усилием можно достичь этого?



Есть три рычага: улучшение инвестиционного климата, ответственная фискальная политика и структурные реформы (что для меня является синонимом программы МВФ).

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Команда НБУ, на мой взгляд, доказала свою компетентность в деле банковского надзора и инфляционного таргетирования. Я высоко оцениваю все предпринимаемые меры и стратегии: постепенную и осторожную валютную либерализацию; прозрачные и открытые коммуникации с рынком (протоколы заседаний, отчет об инфляции, регулярные встречи и презентации); борьбу и высокие штрафы за нарушения и отмывание денег; меры в рамках банковского надзора (стресс-тестирование, тестирование бизнес-модели, более высокие требования к капитализации) и т.д.



Сейчас господину Смолию и его команде будет необходимо справиться с совершенно другой, новой и очень непростой задачей. Нужно вразумить, убедить и довести до сознания политиков (правительства и парламента), что создание и реализация указанных выше рычагов - это их обязанность и ответственность. И только их.



Происходящее в украинском политикуме сейчас нередко наталкивает на мысль… о комиксах. Да, именно так. В них каждый город имеет своего супергероя, который время от времени спасает его жителей от опасности, выводит их из смуты, ведет общество за собой - в правильном направлении. А потом, сделав, свое правое дело - скромно исчезает. Супермен действует так в Метрополисе, Флэш - в Централ-Сити, Бетмен - в Готеме.



Иногда возникает чувство, что Киев тоже давно нуждается в собственном супергерое.

Тамаш Хак-Ковач,

председатель правления OTP Банка