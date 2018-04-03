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Дети обязаны платить алименты родителям-пенсионерам - Рева

03.04.2018 08:12
Министр соцполитики ссылается на статью 51 Конституции Украины
Андрей Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей, передает Радио Свобода.

"Я считаю, что в случае детей до пожилых родителей должна быть жесткая ответственность - нужно законодательно ввести серьезную ответственность - они должны платить алименты на содержание родителей", - сказал Рева в эфире программы Свобода в деталях.

"В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителей", - добавил он.

Напомним, 6 февраля 2018 вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть уплачена за 6 месяцев. Кроме того, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения автомобилем, пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон предусматривает и "общественно полезные работы" для нарушителя.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Рева, алименты
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