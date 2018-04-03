Депозитарий НБУ перешел на новое программное обеспечение

Депозитарий НБУ отказался от предыдущей ИТ-системы и разработал новое программное обеспечение

Национальный банк Украины (НБУ) сообщает, что вступило в силу новое "Положение о проведении депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечения осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами НБУ".



Для воплощения новаций положения на практике Депозитарий НБУ отказался от предыдущей системы "ОВГЗ-онлайн2", созданной 16 лет назад, и вместо этого разработал новое программное обеспечение "Депозитарий НБУ".



Одной из основных новаций осовремененного программного обеспечения является возможность открытия так называемых "сегрегированных счетов" - отдельных персонифицированных счетов для всех типов депонентов на уровне Депозитария НБУ. Также система предусматривает возможность перевода депонентов с агрегированных счетов на открытые сегрегированные счета депонентов.



"Это поможет одновременно и упростить ведение учета ценных бумаг, и повысить надежность хранения информации о правах на ценные бумаги клиентов", - считают эксперты Нацбанка.



Также благодаря системе "Депозитарий НБУ" стало возможным использование новых моделей расчетов участников фондового рынка при работе с государственными ценными бумагами. В частности, это программное обеспечение позволило проведения операций по принципу "оплата против поставки ценных бумаг", который предусматривает, что право собственности на ценные бумаги переходит к новому владельцу только после оплаты. Эта новая модель расчетов выступает надежной альтернативой расчетам через Расчетный центр (РЦ) и создаст предпосылки для анонсированного ранее отмены монополии РЦ на осуществление расчетов по сделкам с ценными бумагами. Также в новой системе предусмотрена возможность проведения операций по принципу "поставка ценных бумаг без оплаты", когда стороны не требуют гарантий расчетов со стороны инфраструктуры фондового рынка и регулирующих их порядок условиями договора.



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