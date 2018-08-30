Большая экономия. Продержится ли госбюджет до транша МВФ

Дефицит госбюджета увеличивается. Что будет с госфинансами осенью?

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В июле дефицит госбюджета вырос на 3,6 млрд грн. За семь месяцев "минус" достиг 13,4 млрд. Сводный бюджет, который учитывает показатели местных властей, по-прежнему выполняется с профицитом – 7,5 млрд грн. В ближайшее время и этот показатель уйдет в минус, ожидают опрошенные LIGA.net экономисты. В отдельно взятых июне и июле сводный бюджет уже был дефицитным.

Плановый дефицит госбюджета на этот год – 81,9 млрд грн, что соответствует 2,46% ВВП. Критическая для Украины отметка – 2,5% ВВП – считается одним из главных критериев сотрудничества с Международным валютным фондом.

Еще в июле экс-министр финансов Наталия Яресько отмечала, что правительство рискует не вписаться в рамки, оговоренные с Фондом. В таком случае, Минфину не избежать секвестра бюджета, прогнозируют аналитики.

Налоги проваливаются

Проблемы с выполнением плановых показателей бюджета проявляются практически с начала года.

Характерная ситуация для первой части 2018-го – ключевые статьи доходов растут недостаточно быстро, в то время как увеличение расходов не соответствует плану, отмечает глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец.

“По итогам семи месяцев проблемы возникали из-за недобора по налогу на добавленную стоимость, в первую очередь на импортные товары, и акцизов – говорит Фастовец. – Поступления от импортного НДС должны были вырасти на 20%, фактический прирост составил 16%. По акцизам еще хуже – 6% против 16%”.

По данным Госказначейства на 28 августа, ГФС выполняет план поступлений в бюджет на 97,2% с недобором в 13,3 млрд грн. Из этой суммы 7,8 млрд приходятся на таможню.

В налоговой еще в начале года объясняли, что это связано с разницей между реальным среднегодовым курсом доллара и показателем, заложенным в бюджет – 29,3 грн/$. По этой причине в первом квартале таможня теряла до 3 млрд грн поступлений в месяц, отмечал и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

Из-за фактора импортного НДС и акцизов к концу года госбюджет может недосчитаться 35-40 млрд грн, допускает Фастовец. По оценке Счетной палаты, учитывая срыв планов по размещению еврооблигаций на 56 млрд грн, общий фонд госбюджета в первом полугодии недополучил 74 млрд грн.

Еще одна бюджетная особенность первой половины 2018-го – рост удельного веса налога на прибыль в общей сумме налоговых поступлений, отмечает директор по аналитической работе Института социально-экономических исследований Ярослав Жалило. За весь 2017 год поступления от налога на прибыль составили 74,3 млрд грн, за 8 месяцев 2018-го - 113,7 млрд или 153% от прошлогоднего показателя, уточняет глава комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Нина Южанина.



"Налог на прибыль – это признак административных рычагов и работы налоговиков с крупными плательщиками, особенно из числа госмонополий, – поясняет Жалило. – Рост поступлений от акцизов и НДС, напротив, означает активизацию экономической деятельности в стране".

Традиционная причина слабых показателей бюджета – коррупция в таможенных органах, добавляет аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Потратить все

В прошлом году бюджетный и реальный курс доллара также не совпадали (29 против 27,2 грн/$), но Минфин не испытывал подобных трудностей. Январь–июль 2017-го госбюджет закончил в плюсе в 27 млрд грн, профицит сводного бюджета в семь раз превышал текущий показатель – 52,8 млрд грн.

"Общая традиция выполнения бюджета: примерно 9 месяцев мы имеем профицит, в конце года уходим в минус, – рассказывает старший экономист Центра экономической стратегии Ирина Пионткивская. – Особенность 2017-го – более высокая инфляция и последствия децентрализации, когда местные бюджеты не спешили или не могли тратить деньги равномерно".

Более раннее возникновение бюджетного дефицита – это скорее положительное явление, считает Ахтырко из Concorde Capital. В отличие от прошлого года, сейчас бюджетные средства не накапливаются, а расходуются по мере поступления, добавляет она.

“По состоянию на 1 августа остатки на Едином казначейском счету сократились до 1 млрд грн (по сравнению с 44 млрд на 1 августа прошлого года), – говорит Ахтырко. – То есть фактически дефицит образовался раньше, вместо того, чтобы "выстрелить" в декабре, как в прошлом году".

Бюджетные расходы растут даже с превышением плана, отмечает Фастовец из Adamant Capital. При плановом показателе в 19% фактический рост расходной части составляет 25%, уточняет он.

"Растет социалка – на 26% против запланированных 6%, – рассказывает Фастовец. – В первую очередь это трансферты в Пенсионный фонд и субсидии".

Судьбоносная осень

Частично недопоступления в бюджет по линии таможни во втором полугодии может компенсировать девальвация гривни (доллар уже вырос почти до 28 грн/$), говорит Жалило. Но основной источник покрытия бюджетного дефицита – заимствования через ОВГЗ, в том числе на внутреннем рынке, уточняет Ахтырко из Concorde Capital.

"Сам по себе дефицит не страшен, главное, чтобы он оставался в пределах 2,5% ВВП и его было чем финансировать, – отмечает Пионткивская из ЦЭС. – Это будет зависеть не только от эффективности планирования расходов и доходов, но и от стоимости заимствований".

Профицит сводного бюджета сменится "минусом", поскольку местные власти начнут тратить деньги быстрее, чем к ним поступают доходы, прогнозирует Пионткивская.

До того, как МВФ примет решение о финансировании Украины, бюджеты всех уровней будут осторожно расходовать имеющийся ресурс, считает замглавы НБУ Олег Чурий. "В случае положительного решения, деньги местных бюджетов будут потрачены ближе к концу года, – поясняет Чурий. – До тех пор активного расходования этих средств скорее всего не будет".

В любом случае Минфин физически не сможет профинансировать дефицит бюджета более чем в 2,5% ВВП, отмечает ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

"Доходов от приватизации точно нет, а новая стратегия управления госдолгом предусматривает, что новые заимствования частично должны идти на погашение старых долгов, а не на финансирование других текущих расходов", – поясняет Бетлий.

Кроме приватизации (по плану – 25 млрд грн), бюджет рискует недополучить 4,7 млрд грн от спецконфискации, также ему уже не поможет прибыль НБУ, который перечислил 38 из 44,6 млрд грн, отмечает Фастовец из Adamant Capital. Еще одна статья доходов первого полугодия, которой не будет во второй половине года – продажа 4G-лицензий (8 млрд), уточняет он.

Проблем с финансированием социально важных расходов не будет, уверен Жалило. "В бюджете всегда есть определенный зазор – расходная часть полностью выполняется очень редко из-за крупных капитальных проектов, которые остаются нереализованными, – поясняет экономист. – Поэтому средства, предусмотренные, например, на строительство дорог или реконструкцию какого-то объекта можно перераспределить в пользу социалки".

Ключевым фактором влияния на бюджет во второй половине года остается финансирование от МВФ, говорит Бетлий. Деньги Фонда откроют правительству доступ к макрофинансовой помощи ЕС и Мирового банка, а также международному рынку капитала, что до конца года может принести Украине дополнительно $5 млрд, отмечает Чурий.

В НБУ ожидают решения вопроса МВФ “"до конца осени". В случае провала переговоров правительству и Верховной Раде придется перекраивать бюджет или увеличивать допустимый дефицит госбюджета, считает Пионткивская.

"Если МВФ примет положительное решение, секвестр бюджета не понадобится, – говорит Бетлий. – В противном случае без сокращения расходов точно не обойтись".

Сергей Шевчук