Дорогая гривня. Почему НБУ придется повысить учетную ставку

Смягчать политику в этом году Нацбанк точно не будет

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Десять из двенадцати опрошенных LIGA.net финансистов ожидают второго подряд повышения учетной ставки НБУ по итогам заседания 6 сентября.

Сейчас ставка находится на уровне 17,5%. Диапазон прогноза участников рынка: повышение на 0,5 – 1 процентных пункта.

Основная причина дальнейшего ужесточения монетарной политики НБУ – девальвация гривни, что усилит давление на инфляцию, отмечают аналитики.

Намеки от НБУ

В июне потребительская инфляция замедлилась до 9,9% в годовом выражении (в мае было 11,7%, в апреле – 13,1%), но это не помешало НБУ повысить учетную ставку. Более того, пять из девяти членов монетарного комитета Нацбанка выступали за более резкое повышение – на 1 п.п. до 18%, напоминает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Риски, на которые указывал монетарный комитет в июле, до сих пор актуальны, говорит директор департамента стратегического управления банка Пивденный Дмитрий Чичкаленко. "Высокий потребительский спрос, высокие инфляционные ожидания, неопределенность с МВФ, низкий уровень доверия к нашему государству со стороны иностранных инвесторов", – перечисляет он.

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В июле индекс потребительских цен (на этот показатель ориентируется НБУ в своей политике инфляционного таргетирования) продолжил снижаться – до 8,9%. Замедление роста цен происходит уже семь месяцев, уточняет директор финкомпании Кредитон Константин Денисенко.

"Фундаментальное инфляционное давление остается высоким, – отмечал Нацбанк, комментируя динамику ИПЦ в релизе от 10 августа. – Но монетарные условия остаются достаточно жесткими для достижения прогноза НБУ в 8,9% роста цен на конец года".

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Инфляционное таргетирование – режим монетарной политики центрального банка, при котором основным показателем для регулятора становится индекс инфляции. Ключевой инструмент влияния регулятора на инфляцию – учетная ставка, которая определяет общую стоимость денег в экономике.

Чем дороже ставка, тем дороже кредиты, увеличивается и доходность депозитов. Теория утверждает, что в такой ситуации конечный потребитель предпочитает откладывать деньги на депозит в нацвалюте (при условии, что это приносит доход, перекрывающий инфляцию), а не покупать на них товары. Снижается спрос и на иностранную валюту, что должно повлиять на курс и соответственно снизить стоимость импорта, а значит и его вклад в общую инфляцию.

Процесс переноса учетной ставки на потребительские цены называется монетарной трансмиссией. На практике он занимает от 12 до 18 месяцев. НБУ практикует ИТ с 2015 года.

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Аргумент в пользу сохранения ставки – ликвидность в банковской системе снизилась, поэтому участники рынка в поисках денежного ресурса будут больше ориентироваться на ставку рефинансирования НБУ, говорит главный экономист Альфа-Банка Алексей Блинов. Ключевая ставка рефинанса сейчас выше учетной на 2 процентных пункта - 19,5% годовых, добавляет он.

"Само по себе сокращение ликвидности способствует ускорению запаздывающей монетарной трансмиссии предыдущих решений НБУ по повышению учетной ставки", – добавляет Блинов.

Что думает рынок

Блинов из Альфа-Банка и Денисенко из Кредитон – единственные финансисты, которые не видят оснований для повышения учетной ставки. Остальные десять опрошенных LIGA.net аналитиков уверены, что повышение будет. "Это действительно возможно, учитывая опыт предыдущих превентивных решений НБУ", – признает Блинов.

Основной повод не сомневаться в решимости Нацбанка – девальвация гривни, которая падает быстрее, чем того ожидал рынок, отмечает главный экономист Dragon Capital Елена Белан. Увеличение учетной ставки частично компенсирует влияние курса на инфляцию, считает предправления банка Глобус Сергей Мамедов.

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Дополнительный фактор который может стать подспорьем для НБУ – массовое ослабление валют развивающихся стран на фоне повышения ставки ФРС, добавляет член исполкома украинского общества финаналитиков Виталий Шапран.

"Игнорирование глобальных сигналов может стать проблемой для страны в будущем", – прогнозирует Шапран.

Последствия оттока капитала с развивающихся рынков уже ощутила и Украина: портфель облигаций внутреннего госзайма нерезидентов сократился уже в два раза – с 14,6 млрд грн на конец первого квартала до 7,5 млрд грн, рассказывает начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько. Выход нерезидентов из ОВГЗ считается одной из причин начала девальвации гривни в конце июля.

"К тому же если в прошлом году Украина привлекла $3 млрд от размещения 15-летних евробондов по ставке 7,375%, то в этом году удалось привлечь сумму в четыре раза меньше $725 млн на год и под 9,1%, – говорит Приходько. – То есть мы видим явное ухудшение условий финансирования".

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Несмотря на то, что сотрудничество с МВФ – основа всех прогнозов Нацбанка, это может негативно отобразиться на инфляции, считает финдиректор банка ПУМБ Игорь Кожевин.

"Речь о требовании выровнять цену промышленного газа и газа для населения, – поясняет Кожевин. – После повышения розничных цен НБУ необходимо будет сдерживать инфляционные процессы, поэтому повышение учетной ставки неизбежно".

Что дальше?

Текущее повышение ставки может снова привлечь иностранных инвесторов в ОВГЗ, что должно укрепить курс гривни, допускает казначей Forward Bank Наталья Шишацкая. Более высокая ставка вряд ли привлечет иностранцев, но зато она остудит спекулятивный спрос на валютном рынке, считает Чичкаленко из банка Пивденный.

После сентябрьского решения регулятор еще дважды будет пересматривать ставку – 25 октября и 13 декабря. Если по итогам визита миссии МВФ в Украину станет понятно, что транш все-таки поступит, новых повышений учетной ставки не будет, ожидает Демкив из ICU.

С этим согласен и глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. До конца года НБУ будет проводить жесткую политику – даже при условии успешных переговоров с Фондом ставка увеличится до 19%, предполагает Кожевин из ПУМБ.

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По оценке Паращия, снижение учетной ставки возможно в первой половине 2019 года. Белан из Dragon Capital ориентируется на второй квартал 2019-го.

"В кратко- и среднесрочной перспективе ведущую роль для денежного рынка будет играть фискальная, а не монетарная политика, – говорит Блинов из Альфа-банка. – Нынешняя ситуация – это тест на способность НБУ и правительства работать согласованно".

Сергей Шевчук