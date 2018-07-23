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23.07.2018, 08:17

Не под контролем. НБУ рассказал, когда справится с инфляцией

Не под контролем. НБУ рассказал, когда справится с инфляцией

Фото: НБУ

Нацбанк ожидает замедления экономики и надеется укротить инфляцию к концу 2019 года

Нацбанк не меняет инфляционный прогноз на ближайшие годы. В 2018-м регулятор рассчитывает, что цены вырастут не более чем на 9,1%, к концу 2019-го - на 5,8%, говорится в новом Инфляционном отчете НБУ за июль.

НБУ констатирует, что добиться таких показателей удастся только при условии жесткой монетарной политики. В июле Нацбанк повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5%, подчеркнув, что при необходимости не станет мешкать с более резким повышением.

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Ключевое отличие июльского отчета от апрельской редакции - Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП в 2019 году - 2,5% против 2,9% в апреле.

Второй важный нюанс - регулятор признает, что рискует третий год подряд не вписаться в целевые рамки для инфляции. Достичь ожидаемого диапазона (5±1%) удастся не раньше четвертого квартала 2019 года. Еще в апреле НБУ уверенно говорил о третьем квартале.

Основной риск указанного прогноза прежний - срыв программы МВФ для Украины.

LIGA.net приводит ключевые экономические тезисы июльского отчета.

Почему инфляция остается высокой

В июне инфляция ожидаемо замедлилась до 9,9% с 13,1% в апреле, отмечают в Нацбанке. Это все равно превышает цели НБУ на конец второго квартала - не выше 9%.

В целом рост цен замедлился, но основные продукты питания, а также ключевые позиции сектора услуг (особенно тарифы коммунальных служб) продолжили дорожать, причем двузначными темпами.

“Неожиданно быстрое замедление инфляции в мае-июне будет нивелировано во втором полугодии - в конце года ожидается более существенное, чем предполагалось, повышения цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, - говорится в отчете. - Проведение жесткой монетарной политики должно компенсировать действие этого и других факторов”.

Административно-регулируемые цены вырастут в 2018 году на 16,6%, ожидают в Нацбанке. Также на инфляцию постоянно будет давить рост зарплат в экономике - 66% опрошенных НБУ предприятий ожидают увеличения затрат на оплату труда одного сотрудника.

К этому нужно добавить $11,6 млрд переводов от трудовых мигрантов (треть из Польши, 11,6% - из России), что повлияет на инфляцию через частное потребление. Еще один фактор - уход глобальных инвесторов с развивающихся рынков (угроза курсу гривни, что ведет к удорожанию импорта).

В Нацбанке не ожидают значительного роста госрасходов. Но повышение пенсий, зарплат бюджетников и выплат военнослужащим будут способствовать усилению инфляции, считают в Нацбанке. В 2019 году сдерживать социальные расходы будут пиковые выплаты по госдолгу.

Экономика замедляется

В первом квартале реальный ВВП вырос на 3,1%, значительно превысив ожидания НБУ (2,3%). Во втором квартале Нацбанк прогнозирует рост 3,2%, на конец года - 3,4%.

“Как и в 2017 году, основным двигателем роста реального ВВП в 2018-м был внутренний потребительский спрос, - говорится в отчете. - Он поддерживался повышением реальных заработных плат и пенсий и улучшением потребительских настроений населения”.

Чисто статистический фактор ускорения роста - отказ от торговли с неконтролируемыми территориями в начале 2017 года - обеспечил низкую базу сравнения.

В остальном показатели экономики отрицательные: экспорт сократился на 9,9% (физически сократились поставки зерновых и масличных культур из-за меньшего урожая прошлого года), импорт - на 5,4% (в основном из-за сокращения ввоза энергоносителей).

В 2018-м темпы роста экономики замедлятся до 2,5% - росту больше не будет способствовать увеличение доходов населения (23,6% в первом квартале этого года). Фактором замедления выступит и жесткая монетарная политика Нацбанка.

На рынке труда есть улучшения: количество вакансий выросло на 7,9% (почти во всех сферах, кроме торговли и отельно-ресторанного бизнеса), уровень безработицы в первом квартале составил 9,7%, но среди молодежи (15 - 24 года) показатель остается высоким - 19,7%.

Внешние шоки

Страны Европы утратили абсолютное лидерство среди основных торговых партнеров Украины. В апреле-мае на европейских покупателей пришлось 34,5% украинского экспорта (год назад было 36,2%), что сопоставимо с поставками в страны Азии - 34,2% (было 29,4%).

“Основными рынками сбыта металлопродукции оставались страны ЕС, прежде всего Италия, существенно увеличились поставки проката в отдельные страны Азии, в частности Турцию и Индию, - говорится в отчете. - Особенность сезона - переориентация поставок зерновых и масличных культур на рынки Азии. Новым покупателем украинского жмыха из подсолнечника стал Китай”.

Цены на ключевые позиции украинского экспорта оставались высокими. В случае с металлургической продукцией тренд может измениться: участники рынка ожидают снижения цен из-за ограничений на ввоз со стороны США и, как следствие, чрезмерному предложению стальной продукции на остальных рынках.

Цены на пшеницу и кукурузу выросли. Основные покупатели - Алжир, Египет, ЮАР и Южная Корея.

Основной импорт в Украину заходит из ЕС - 40,5%. Страны СНГ за счет поставок энергоносителей (уголь и нефтепродукты) заняли 26%. Азия, где мы покупаем продукцию химпрома и технику, - 21%.

Физические объемы украинского экспорта в 2019-2020 годах будут расти на 2-2,5% в год за счет высокого мирового спроса на продукцию металлургии и расширение рынков сбыта машиностроения и АПК, предполагают в НБУ.

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Теги: НБУ, ВВП, инфляция, экспорт
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