Понять НБУ: почему рынок не предвидел повышение учетной ставки

В НБУ отмечают, что участники рынка неправильно трактуют мотивы решений регулятора

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Нацбанк недоволен тем, что рынок снова не смог предвидеть повышение учетной ставки до 17,5%.

Банкиры и небанковские аналитики пока недостаточно усвоили риторику регулятора о том, что его в своих решениях он ориентируется на будущие, а не на текущие показателей инфляции, считают в НБУ.

Об этом регулятор отдельно упомнял в итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике НБУ (так называемые meeting minutes), которые регулятор публикует после каждого решения об учетной ставке. Последнее заседание комитета состоялось 11 июля, содержание дискуссии Нацбанк опубликовал 23 числа.

«Рынок может неверно трактовать мотивы НБУ относительно изменения ставки, – отмечает НБУ в итогах дискуссии. – Решение еще раз наглядно показывает, что Нацбанк реагирует не на фактическую инфляционную динамику, а на среднесрочные инфляционные риски».

Регулятор начал публикацию этого документа в феврале. Он содержит краткое описание аргументов членов Комитета по монетарной политике Нацбанка, и должен был усилить влияние НБУ на инфляционные ожидания участников рынка.

Но публикация Minutes помогли далеко не всем участникам рынка более четко понимать намеки Нацбанка. Почему?

Параллельные прогнозы

В консенсус-прогнозе финансовых аналитиков, организованном НБУ накануне июльского заседания, все респонденты единогласно заявили ожидания по сохранению ставки на уровне 17% годовых, рассказал LIGA.net один из участников опроса.

В НБУ это объясняют тем, что многие аналитики ошибочно посчитали замедление инфляции в июне до 9,9% (в апреле было 13,1%, в мае – 11,7%) признаком того, что Нацбанк не будет повышать ставку.

В самом Нацбанке разногласий по поводу решения практически не было. Восемь из девяти членов монетарного комитета поддержали увеличение ставки, причем трое из них выступили за повышение на 0,5 п.п., пятеро – поддержали более жесткий вариант с ростом ставки до 18%.

Риски озвучивались регулятором неоднократно: потенциальный срыв программы МВФ, стабильно высокая базовая инфляция и потребительский спрос в стране, уход глобального капитала с развивающихся рынков, протекционизм в США, который грозит обвалом мировым ценам на металлы, повышение тарифов на комуслуги для населения.

В итоге правление регулятора (на комитете чиновники НБУ только обсуждают решение, последнее слово остается за правлением) остановилось на относительно мягком варианте – повышение на 0,5 п.п. до 17,5%.

“Большинство аналитических организаций исходило из предположения, что НБУ воздержится от повышения, но одновременно их прогноз инфляции на этот год превышает прогноз Нацбанка, - отмечает НБУ в Minutes. - Проведение более жесткой монетарной политики целесообразно с точки зрения снижения инфляционных ожиданий”.

После того, как Нацбанк пять раз подряд повышал ставку с 12,5 до 17% в конце прошлого и начале этого года, инфляционные ожидания бизнеса действительно улучшились. Согласно ежеквартальному опросу деловых настроений, по итогам января – марта компании ориентировались на инфляцию в 2018-м в 11%, во втором квартале показатель снизился до 9,6%.

Это все равно выше прогноза НБУ в 9,1% роста цен на конец года, который означает, что инфляционная цель регулятора на этот год (6±2%) не будет достигнута. В 2019-м Нацбанк надеется на замедление роста цен до не более 6% (диапазон 5±1%), но не раньше четвертого квартала.

Рынок извлекает уроки

Опрошенные LIGA.net аналитики отмечают, что за июльским повышением ставки последует аналогичное действие центробанка и в сентябре. Но при этом они связывают это не с инфляционными процессами, а с задержкой финансироания МВФ.

“Мы предполагаем, что если до следующего заседания монетарного комитета условия МВФ не будут выполнены, то учетная ставка может быть поднята еще на 0,5 п.п.”, - отмечает финдиректор ПУМБ Игорь Кожевин.

В июле рынок не ожидал повышения не только из-за позитивных показателей инфляции, но и из-за начала предвыборной гонки, что сформировало ожидание по стабилизации или даже снижения учетной ставки, говорит Кожевин.

Повышение ставки в июле можно было предвидеть, считает член Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран. Было понятно, что НБУ предпочтет не рисковать и даже при нулевой инфляции для накопительного эффекта на тяжёлую осень сделает "ход ставкой", поясняет он.

Решение Нацбанка – это в определенном смысле игра на опережение, что отражает высокие инфляционные риски второго полугодия, добавляет начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

“В начале весны я думал, что летом ставку можно будет даже немного снизить, но ситуация изменилась, – рассказывает Шапран. – Во-первых, на лицо были катастрофическое события в Аргентине и Турции, из-за оттока капитала, во-вторых, ситуация на сырьевых рынках развернулась не в нашу пользу”.

Но пока рынок не особо склонен связывать рост ставки с попытками Нацбанка глобально повлиять на инфляцию. Во многом это сигнал правительству, что НБУ не намерен накануне выборов раздавать дешевую гривню в ущерб ценовой и курсовой стабильности, говорит главный экономист Альфа-Банка Алексей Блинов.

Регулятор показывает, что без сотрудничества Украины с МВФ он будет вынужден ужесточать свою политику, добавляет глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Июльское решение свидетельствует о том, что Нацбанк уже не уверен в том, что транш вообще удастся получить в этом году, уточняет он.

“Не зря НБУ пока говорит, что повышать ставку его вынуждает даже сам факт «задерживания транша», не говоря уже о моменте, когда станет понятно, что денег МВФ точно не будет, – говорит Паращий. – Тогда повышением ставки на 1 или даже 1,5 п.п. обойтись не удастся”.

Догадки продолжаются

Помогают ли Minutes регулятору лучше управлять инфляционными ожиданиями? Дополнительная информация о настроениях Нацбанка действительно помогла рынку лучше понимать направление его движения, считает финаналитик ICU Михаил Демкив.

“Рынок уже не пытается понять само направление движения ставки, он четко понимает, что снижать ее точно не будут, – говорит Демкив . – Мы пытаемся угадать лишь «сантиметры» потенциального повышения – это уже прогресс”.

Но логика регулятора по-прежнему остается не совсем понятной экспертной среде, отмечает глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец. Рынок не видит четкой логики, по которой НБУ принимает монетарные решения, и путается в его намеках, поясняет он.

“Например, перед июльским повышением регулятор вышел с отдельным комментарием, что инфляция в июне оказалась ниже прогноза, – рассказывает Фастовец. – Это было воспринято нами, как сигнал к тому, что повышения в этот раз, скорее всего, не будет”.

Исходя из опыта прошлого года, когда НБУ начал повышать ставку только в конце года, несмотря на невыполнение инфляционной цели (10±2%, по факту рост цен составил 13,7%), у рынка сложилось впечатление, что регулятор не будет повышать ставку без крайней необходимости, говорит Паращий из Concorde Capital.

“В чем Нацбанк последователен, так это в том, что ставку снижать они действительно не намерены, как и предупреждали изначально, – отмечает Паращий. – В остальном информация, указанная в их релизах актуальна скорее на момент их публикации. Факторов влияния на политику регулятора слишком много”.

Minutes дают рынку баланс мнений членов комитета по монетарной политике и понимание изменений настроений внутри этого органа, рассказывает Блинов из Альфа-Банка. Но глобально ничего нового публикация документа не сообщает, считает Шапран из УОФА.

С критикой отчасти согласны и в самом НБУ. Единственный член монетарного комитета (кто это – неизвестно, Нацбанк не публикует имен), который высказался за сохранение ставки, отметил, что повышение было непоследовательным после предыдущих коммуникаций регулятора.

“Сейчас целесообразно воздержаться от повышения, – цитируют его мнение в Minutes. – Нацбанк до этого не детализировал рисков, при которых он может повысить учетную ставку”.