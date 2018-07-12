С прицелом на выборы. К чему ведет снижение резервов НБУ

Резервы Нацбанка за семь месяцев сократились на $1 млрд. До конца года Украине предстоит выплатить кредиторам $2,5 млрд

Реклама

Реклама Реклама

Украина теряет золотовалютные резервы: по данным Нацбанка, ЗВР сокращались в течение шести из семи последних месяцев. Согласно предварительной статистике за июнь, международные резервы НБУ сейчас достигают $17,98 млрд. Прогноз НБУ на конец года – $21,6 млрд.

Причина снижения ЗВР – обслуживание госдолга, констатируют в Нацбанке. В июне НБУ смог пополнить резервы за счет рыночных покупок только на $24 млн – впервые с января регулятор был вынужден продавать валюту для того, чтобы компенсировать колебания курса.

Долго обходиться одними резервами Украина не сможет, считают опрошенные LIGA.net аналитики. Долги придется рефинансировать за счет новых займов, траншей МВФ и/или путем еще одного выпуска еврооблигаций.

Если договориться с МВФ не получится, ситуация может спровоцировать и политические последствия вплоть до перевыборов в парламент, говорят финансисты.

Время платить

Снижение международных резервов НБУ началось в декабре прошлого года. С тех пор ЗВР «просели» почти на миллиард – "минус" $953 млн. В апреле тренд переломился и резервы выросли на $230 млн, но затем снижение возобновилось.

Большую часть июньских выплат по госдолгу заняли платежи в пользу МВФ ($162 млн) и держателей валютных облигаций внутреннего госзайма ($552,5 млн), отмечают в НБУ. Из-за этого в июне из резервов ушло $726 млн, но фактически снижение составило немногим менее $200 млн. $40 млн резервы потеряли из-за курсовой переоценки разных финансовых инструментов, в которых НБУ хранит ЗВР - SDR (специальные права заимствования МВФ), валюта, американские государственные ценные бумаги, уточняет глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец.

Нагрузку на ЗВР снизило правительство, которое рефинансировало основную часть погашения валютных облигаций за счет выпуска новых бумаг, уточняет член Совета НБУ Василий Фурман. По данным Нацбанка, Минфин выпустил валютных ОВГЗ на сумму $539,4 млн.

«Заимствования на внутреннем рынке имели довольно скромный эффект на резервы, – рассказывает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. – Через этот канал Украина смогла увеличить резервы только на $77 млн, общий прирост валютных ОВГЗ составил $191 млн в эквиваленте, тогда как расходы на их обслуживание достигли $120 млн».

В первом полугодии правительство сократило объем долларовых ОВГЗ в обращении на $128 млн, но объем ОВГЗ, номинированных в евро, вырос на€261 млн, уточняет Демкив. Объем валюты, которую на рынке покупает НБУ соответствует выплатам Украины в пользу МВФ за первое полугодие – $1,265 млрд против $1,269 млрд, добавляет он.

Чем пополнять резервы

Средств, которые Минфин может получить, разместив валютные облигации внутри страны, недостаточно для покрытия последующих долговых выплат, считает замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Внутренний ресурс сложнее привлекать из-за высокой ставки, за которую госбонды готовы покупать местные инвесторы, добавляет директор корпоративного департамента IBI-Rating Игорь Дикий.

«Без транша МВФ, источниками валюты для выплат будут оставаться резервы НБУ, – отмечает Репко. – Получение другого официального финансирования или новый выпуск еврооблигаций очень зависят от программы с Фондом».

За счет одних резервов покрыть потребность в обслуживании госдолга не удастся, признает Фурман из Совета НБУ. Источники валютного финансирования правительства, кроме МВФ, – евробонды, макропомощь Евросоюза и прямые займы международных банков, но все эти заимствования обойдутся Украине дороже, чем привлечения от Фонда, говорит член исполкома Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран.

До конца года Украине нужно выплатить $2,5 млрд внешнего долга, уточняет Демкив из ICU. По его данным, в июле на обслуживание обязательств надо будет потратить $350 млн, в августе - $675 млн.

«Из общей суммы $619 млн – выплаты по внутреннему долгу, которые с большой долей вероятности будут рефинансированы, учитывая хороший спрос на валютные ОВГЗ на прошлых аукционах», – считает Демкив.

Рост потенциальных валютных поступлений от экспорта вследствие улучшения торгового баланса маловероятен: цены на сталь поднялись, но на этом рынке возможна коррекция, руда и зерновые остаются стабильными, отмечает Репко.

Кроме того, Украина может столкнуться с замедлением экономики Польши, которая лишится части субсидий ЕС, что приведет к снижению валютных переводов от украинских заробитчан, добавляет Шапран.

Дорогая альтернатива

Вне зависимости от прогресса с МВФ и состояния резервов Минфин до конца этого года попытается снова разместить евробонды на $2-3 млрд, отмечает ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

«Новые заимствования через евробонды не увеличат ЗВР, но они позволят не тратить их на обслуживание старого долга, – рассказывает Бетлий. – В любом случае придется привлекать капитал по более высокой ставке, чем в прошлом году». В прошлом году Украина привлекла ресурсы под 7,375%.

Транш МВФ и помощь Евросоюза на €1 млрд Украина получит не раньше осени, поэтому резервы НБУ и дальше будут сокращаться, говорит Демкив из ICU.

Снижение валютных резервов НБУ до $10-15 млрд автоматически означает, что у регулятора остается меньше возможностей реагировать на кризисы, то есть гривня будет более волатильной, считает Репко из ЦЭС.

«Чтобы получить транш в этом году, Украина должна выполнить три условия: удержать показатель бюджетного дефицита на уровне 2,5% ВВП, привести цены на газ к рыночному уровню и запустить антикоррупционный суд, – отмечает Репко. – Прогресс был достигнут только в последнем пункте. Над двумя остальными вопросами правительству еще нужно поработать, что очень сложно в предвыборном году».

Неопределенность с МВФ на фоне резервов, которые не будут соответствовать общепринятому требованию покрытия трех месяцев импорта страны, могут создать Украине сложности с привлечением денег на рынке еврооблигаций, говорит глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

«Три месяца импорта – это книжный показатель, но от него зависят кредитные рейтинги, которые у нас и без того довольно низкие, – поясняет Паращий. – В случае сокращения резервов ниже этого уровня, могут возникнуть проблемы с выходом на внешние рынки капитала: денег нам или совсем не дадут, или дадут, но под очень высокую ставку».

По данным НБУ, текущий уровень ЗВР ($17,9 млрд) покрывает 3,2 месяца импорта. По расчетам Паращия, три месяца покрытия соответствуют $17,5 млрд.

От экономики к политике

Тренд на сокращение резервов уже сейчас может быть предвестником политических изменений этой осенью, отмечают собеседники LIGA.net.

Программа сотрудничества с МВФ заканчивается в марте 2019 года, для начала новых переговоров нужна новая парламентская коалиция, поясняет Шапран из УОФА.

«Скорее всего нас ждут досрочные выборы осенью», – говорит он.

Согласен с этим и Паращий из Concorde Capital. По его словам, МВФ точно не будет договариваться с Украиной по новой программе в год выборов.

«Если в стране все будут понимать, что в этом году с МВФ точно ничего не получится, досрочные выборы в парламент – это весьма вероятный выход из ситуации – считает Паращий. – Во всяком случае они позволят вернуться к МВФ с переговорами о новой программе не через полтора года, а уже следующим летом».

Сергей Шевчук