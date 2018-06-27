Куда идут платежные новации. Интервью со стратегом Mastercard

Консультант по стратегии и ключевым проектам Mastercard Томаш Овчарек о том, как использовать смартфон вместо платежного терминала

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Польша тестирует проект по замене платежных терминалов мобильным приложением для смартфонов. Технологическое решение канадского стартапа Mobeewave ориентировано на мелких предпринимателей: по задумке разработчиков софта, бизнес сможет таким образом сэкономить на покупке и обслуживании традиционных банковских терминалов.

Пилотный проект только начался, в нем участвуют около 40 компаний. Финансируют его совместно польское правительство, банковские ассоциации и платежные системы.

Украинские регуляторы готовят свой пилот. Пока это касается только кассовых аппаратов (РРО), которые, по задумке Государственной фискальной службы, можно будет заменить планшетом или смартфоном. Регуляторные нормы под нее Кабмин уже изменил.

Что Украина может почерпнуть из польского опыта и каких результатов поляки ждут от своего проекта? Об этом в кулуарах форума Finclusion.ua LIGA.net рассказал один из его авторов – консультант по стратегии и ключевым проектам Mastercard Томаш Овчарек.

- Уже можно говорить о первых результатах проекта? Соответствуют ли они вашим ожиданиям?

- Пилот стартовал в марте этого года, поэтому пока рано говорить о каких-то результатах. Но первые отзывы положительные: продавцам нравится, что их услуги становятся более технологичными, это все-таки очень модно - использовать телефон как платежный терминал. Что более важно – решение снижает стоимость каждой транзакции: торговцу не надо покупать POS-терминал и платить за его обслуживание.

- Как это работает? Есть ли отличия от обычной транзакции через терминал? Изменилась ли как-то роль банка-эквайера?

- Канадский стартап Mobeewave дал нам софт – мобильное приложение, которое нужно установить на телефон и активировать эту услугу. В остальном это обычная платежная contactless-транзакция.

- Безопасность платежей тоже не пострадала?

- Транзакция, выполняемая с помощью softPOS, так же безопасна, как и транзакция с обычным POS-терминалом. Однако у нас все еще есть ограничение, продиктованное безопасностью: приложение пока не позволяет вводить пин-код через экран смартфона.

- Выходит, торговцы могут принимать через мобильный девайс только мелкие платежи?

- Да. Сейчас это эквивалент 13 евро. Но мы ведем переговоры с организацией платежных систем и Центральным банком Польши, чтобы увеличить лимит. Рассчитываем, что в течение следующих четырех кварталов планку поднимут до 25 евро. Центральный банк свое добро уже дал.

- Какие требования к смартфонам?

- Здесь также существует ограничение: пока софт привязан к моделям Samsung Galaxy S7 и выше. Но это только начало, пока мы тестируем технологию. Дальше в приоритетах – расширить софт на другие смартфоны и добавить функцию введения пин-кода «на экране».

- Сколько компаний сейчас участвует в проекте? В анонсе речь шла о 200 малых и средних компаниях.

- Пока их где-то 30-40. Действительно, большинство – это малый и средний бизнес. Если делить по отраслям – это рестораны, парикмахерские, обувные мастерские и тому подобное.

- Насколько это масштабируемое решение? Вы ориентируетесь исключительно на мелких предпринимателей из небольших населенных пунктов или его можно распространить и на более крупный бизнес?

- Вряд ли в ближайшем будущем такие решения выйдут за пределы сегмента МСБ. Я не вижу причин, по которым крупные супермаркеты могли бы отказаться от POS-терминалов ради телефонов. У них эта инфраструктура уже есть, все работает нормально. Мотивов у них переходить на другие решения, в отличие от малого и среднего бизнесов, нет.

- Вы как-то оценивали потенциальный спрос торговцев на эту технологию?

- Да, мы оплатили исследование известного польского профессора Михала Полашека, который измерил для нас так называемый acceptance gap («разрыв принятия») – это доля продавцов, которые не принимают платежные карты. Оказалось, что в настоящее время это 690 000 торговцев (нами уже установлено 620 000 терминалов как точка отсчета). Основной разрыв приходится именно на малый и средний бизнес.

- Кто инициировал проект? Центральный банк Польши как-то участвует в подобных вещах?

- Центральный банк только одобрил нашу заявку по увеличению лимита транзакции при оплате с помощью softPOS. В остальном это инициатива Ассоциации рынков платежных систем.

- Кто финансировал идею?

- В прошлом году вместе с польским Министерством экономического развития и Банковской ассоциацией Польши была создана Cashless Poland Foundation. Ее главная цель – удвоить количество POS-терминалов в стране в течение четырех лет. Фактически это работает так: на протяжении 12 месяцев фундация компенсирует торговцам из малого и среднего бизнеса стоимость безналичных транзакций, то есть использование безналичных платежей ничего им не стоит. Нужно просто подать заявку на участие в соответствующей программе. В то же время стоимость пробной установки softPOS в основном покрывает Mastercard.

- Как долго вы намерены поддерживать проект? Когда ваши мелкие предприниматели начнут сами искать пути для того, чтобы работать с безналом без мотивации извне?

- Сложно сказать, нужно следить за результатами пилота. Но если вспомнить наш опыт промотирования бесконтактных платежей, это требовало очень серьезной поддержки, в том числе финансовой, в первые два-три года. Только потом начался органический рост. В данном случае, я думаю, все пойдет гораздо быстрее.

- В Польше довольно высокий процент распространения платежной инфраструктуры: около 90% терминалов бесконтактные. До какого уровня, по вашему мнению, эту цифру способен повысить ваш «мобильный» проект?

- У нас нет точного таргета – слишком рано говорить о каком-то взрывном росте. Но, как я говорил, мы хотим увеличить количество терминалов на 600 000 за четыре года. Это не просто наши ожидания, это цель и правительства тоже. Часть этих терминалов будет базироваться на софте для мобильных телефонов.

- Не станет ли препятствием слабое распространение телефонов с NFC-модулем? Сколько в Польше таких девайсов?

- Средняя продолжительность «жизни» одного смартфона в Польше - 25-26 месяцев. То есть через такой период времени пользователи – и люди, и бизнесы – будут обновлять свои девайсы. Наша задача – чтобы предприниматели при покупке нового телефона обращали внимание на наличие NFC-модуля. Соответственно, количество смартфонов с этой опцией будет стремительно расти.

- Каков сейчас у вас процент смартфонов, которые подходят для вашего проекта?

- Точных данных нет, но предположительно около 10%, так как пока есть ограничения по возможным моделям использования. Если в целом говорить об NFC-смартфонах, то их гораздо больше – около 60%. Так что потенциал для роста терминальной сети на основе телефонов есть.

- В других странах были подобные проекты? Каким условиям нужно соответствовать, чтобы понимать, что подобная технология точно зайдет на конкретном рынке?

- Польша – только вторая страна, еще один проект был в Великобритании. Конкретного набора каких-либо условий не существует, за исключением уровня принятия бесконтактных платежей и уровня проникновения смартфонов, которые должны быть относительно высокими. Главное – найти сегмент рынка, которому такая технология даст ощутимый эффект. Такое решение подойдет не для всех продавцов, поэтому нужно знать, кто и в какой мере готов с ним работать.

- Какие есть альтернативы? Что еще можно предложить предпринимателям, которые хотят принимать безнал, но не могут содержать POS-терминал?

- Мы наблюдаем во многих странах Европы множество разных схем мобильных платежей, выполняемых местными операторами (не обязательно операторами мобильной связи). Как правило, они предлагают только внутренние платежи. Но здесь тоже нужны POS-терминалы, хотя сам технологический принцип может отличаться от обычной оплаты картой. Что касается других альтернатив, то это может быть BLЕ – технология, позволяющая установить контакт за счет микроволн, которые излучает практически любой девайс. BLЕ распространена, например, в Дании.

- У нас в последнее время много внимания уделяется QR-кодам. Вы смотрите в эту сторону?

- В Польше они не особо востребованы. Во-первых, у нас высокое распространение POS-терминалов, держатели карт и продавцы к этому привыкли. Во-вторых, Cashless Poland Foundation, о которой я говорил, значительно сокращает затраты торговцев на обслуживание транзакций – им не нужно как-то изощряться, достаточно идти привычными путями, более дешевый вариант не нужен. И, в-третьих, в случае с QR-кодами могут возникать риски безопасности, особенно если вы имеете дело с непроверенным провайдером.

- Сейчас модно говорить о том, что в будущем платежный функционал полностью перейдет на сторону смартфонов. Вы согласны?

- Да, это ключевой тренд на ближайшие 5-10 лет. Общества будут отходить от наличных в сторону платежей с помощью смартфонов, другого варианта я не вижу.

- Насколько польские потребители консервативны в этом смысле?

- Тренд на мобильные платежи появился где-то год-полтора назад. И у нас уже насчитывается миллион цифровых карт, привязанных к функционалу смартфонов. Да, по сравнению с 38 млн штук физического «пластика» это не так уж и много. Но я думаю, что это только начало пути.

Сергей Шевчук