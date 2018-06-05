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Найден мертвым создатель фильмов о киборгах Леонид Кантер
05.06.2018, 11:35

Акции Twitter войдут в расчет индекса S&P 500

Акции Twitter войдут в расчет индекса S&P 500

Акции Twitter с 7 июня войдут в расчет индекса S&P 500 вместо Monsanto

Акции Twitter Inc. войдут в расчет американского фондового индекса Standard & Poor's 500 после закрытия рынка 6 июня. Об этом говорится в пресс-релизе компании S&P Dow Jones Indices.

Отмечается, что они заменят ценные бумаги ГМО-производителя Monsanto Co, которого покупает Bayer AG.

В индексе S&P 100 место Monsanto займут акции стримингового сервиса Netflix, который ранее стал самой дорогой медиакомпанией в мире.

Согласно данным Investing.com, акции Twitter по состоянию на 11:30 выросли на 3,4%, до $37,8 за ценную бумагу. Капитализация компании составляет $28,51 млрд.

Ценные бумаги Netflix также продолжают расти (+0,52%). Их стоимость составляет $361,8 за единицу. Рыночная стоимость сервиса оценивается в $157,28 млрд.

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Теги: Netflix, акции, индекс s&p 500, monsato
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