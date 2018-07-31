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31.07.2018, 12:41

Банк Ахметова получил самую большую прибыль среди частных банков

Банк Ахметова получил самую большую прибыль среди частных банков

По итогам первых шести месяцев текущего года прибыль ПУМБа составила 1 млрд грн

ПАО Первый украиснкий международный банк (ПУМБ) миллиардера Рината Ахметова по итогам первого полугодия задекларировал прибыль в размере 1 млрд грн, сообщает Finbalance со ссылкой на финансовую отчетность банка.

Отмечается, что показатель достаточности регулятивного капитала (Н2) ПУМБа на 1 июля находился на уровне 14,91% (требование НБУ – не менее 10%).

Согласно отчетности ТАСкомбанка Сергея Тигипко, за первую половину года он получил прибыль в размере 203,2 млн грн, норматив Н2 на 1 июля составил 11,75%.

У входящих в группу Тигипко Универсал Банка эти показатели составили 47,1 млн грн и 15,33%, у Виэс Банка - 56,5 млн грн и 38,23%.

А-Банк братьев Григория и Игоря Суркисов отчитался о прибыли 149,2 млн грн и показателе Н2 на уровне 12,27%.

Банк Пивденный получил 117,3 млн грн прибыли (Н2 – 10,88%), банк Восток - 57,3 млн грн прибыли и Н2 на уровне 12,12%, Кредит Днепр Виктора Пинчука – 40,3 млн грн и 10,21%.

Международный инвестиционный банк Петра Порошенко закончил первое полугодие с прибылью в 23,5 млн (Н2 – 17,04%), Мегабанк – 5,9 млн грн и 10,2%, Банк инвестиций и сбережений группы Континиум – 5,1 млн грн и 16,98%.

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Теги: НБУ, ПУМБ, ринат ахметов, финансовая отчетность
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