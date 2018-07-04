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04.07.2018, 08:37

Bank of America заявил об угрозе повторения кризиса 1998 года

Bank of America заявил об угрозе повторения кризиса 1998 года

Аналитики банка предупредили о рисках возникновения новой мирового кризиса

Bank of America Corp. видит параллели между текущей ситуацией на мировом фондовом рынке и той, что была в преддверии мирового кризиса в 1998 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков финансовой организации.

То, что считалось локализованным валютным кризисом с девальвацией тайского бата в 1997 году, вскоре распространилось на другие развивающиеся рынки, кульминацией которого стал дефолт 1998 года в России, заявили источники агентства.

По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под сильным долларом, в то время как акции высокотехнологических компаний продвигаются на фоне оптимизма в отношении траектории роста США - двух ингредиентов, которые могут быть задатками кризиса, подобного тому, который был два десятилетия назад.

Ужесточение политиков в начале 1990-х годов заложило основу для подъема доллара до 25% за три года, напомнили аналитики. Вместе с тем развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде, добавили они. Сейчас, как указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

При этом, как отмечает агентство, указанные симптомы вызваны и другими факторами. такими как снижение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США. В то же время к 2020 году, как ожидается, рост экономик стран Азии составит 6%.

Падение валют развивающихся рынков намного больше связано с усилением США, чем слабостью развивающейся стран, подчеркивают эксперты. В то же время, как ожидается, к 2020 году азиатская экономика увеличится примерно на 6%.
Ранее экономисты США предупредили президента страны Дональда Трампа о рисках новой Великой депрессии.

Позднее Всемирный банк заявил о рисках новой глобальной рецессии.

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Теги: экономический кризис, bank of america, дональд трамп, Всемирный банк, великая депрессия
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