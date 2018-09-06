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06.09.2018, 17:14

Беларусь попросит у России еще $1,4 млрд в долг

Беларусь попросит у России еще $1,4 млрд в долг

На ближайших переговорах Беларусь планирует еще одолжить денег у РФ

Белорусское правительство в ходе переговоров с Россией на высшем уровне с участием президентов планирует договориться о кредитах на $1,4 млрд. Об этом сообщает белорусское агентство Белта.

Переговоры запланированы на 21 сентября, отмечает агентство.

Это один из вопросов большой повестки, которые у нас есть с РФ, уточнил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

В 2019 году Беларусь должна выплатить России $3,7 млрд по внешним обязательствам. При это белорусское правительство рассчитывает рефинансировать 50% от этой суммы.

В то же время, РФ приостановила выдачу кредитов Беларуси, а также намерена в четвертом квартале этого года ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа. В Беларуси заявляют, что никакой угрозы в ограничении поставок Минску российских нефтепродуктов нет.

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Теги: кредит, рефинансирование, нефтепродукты
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