Беларусь попросит у России еще $1,4 млрд в долг

Белорусское правительство в ходе переговоров с Россией на высшем уровне с участием президентов планирует договориться о кредитах на $1,4 млрд. Об этом сообщает белорусское агентство Белта.
Переговоры запланированы на 21 сентября, отмечает агентство.
Это один из вопросов большой повестки, которые у нас есть с РФ, уточнил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
В 2019 году Беларусь должна выплатить России $3,7 млрд по внешним обязательствам. При это белорусское правительство рассчитывает рефинансировать 50% от этой суммы.
В то же время, РФ приостановила выдачу кредитов Беларуси, а также намерена в четвертом квартале этого года ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа. В Беларуси заявляют, что никакой угрозы в ограничении поставок Минску российских нефтепродуктов нет.
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