Беларусь заняла первое место по реальной зарплате среди стран СНГ

Беларусь обогнала РФ и Украину по уровню реальной зарплаты

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Жители Беларуси в прошлом году получали самые большие зарплаты среди всех стран Содружества Независимых Государств. Об этом свидетельствует специальный выпуск Высшей школы экономики.

В докладе говорится, что в прошедшем году реальная заработная плата беларусов составила $1602, россиян $1550, украинцев - $1073.

Отмечается, что при расчетах авторы использовали данные Всемирного банка, курсы валют и уровень инфляции в указанных странах. Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.

По данным Госстата, реальная заработная плата в Украине по состоянию на 1 июня 2018 года выросла на 2,9% по сравнению с апрелем, до 8725 грн, что в 2,3 раза больше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

Темп роста средней номинальной заработной платы по сравнению с апрелем увеличился на 2,9%, а по сравнению с маем 2017 года – на 27,6%.