Братья Каськива подозреваются в хищении денег Госинвесткомпании

НАБУ сообщило о подозрении в хищении бюджетных средств родственникам бывшего главы Госинвестпроекта

Реклама Реклама

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали восьмого участника коррупционной схемы завладения 259,2 млн грн, которые предназначались для реализации ряда национальных проектов.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, задержанный оказался двоюродным братом бывшего председателя Госинвестпроекта.

Напомним, Госинвестпроект в 2012-2014 гг. возглавлял Владислав Каськив.

Детективы сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 УК Украины. Кроме того, они сообщили о подозрении родному брату экс-главы Госинвестпроекта. Этот человек сейчас находится за пределами Украины, уточняет НАБУ.

В 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов, в том числе, "Качественная вода", предусматривавшего установку автоматов с питьевой водой в крупнейших городах Украины, и "Олимпийская надежда-2022", касавшегося инфраструктуры для проведения зимних олимпийских игр в Украине.

Однако из-за того, что из 500 млн грн украли 260 млн грн в 2012-2014 гг., проекты так и не были реализованы.

По версии следствия, эти средства Госинвесткомпании, которая входила в сферу контроля Госинвестпроекта, под видом заключения договоров займа, участники схемы перевели на счета подконтрольных частных компаний. После этого бюджетные средства перенаправили на счета аффилированных фирм-нерезидентов, зарегистрированных на территории Кипра.

В целом, в этом преступлении пока подозревают девять человек. Кроме двух упомянутых, речь идет о:

бывшем замглавы Госинвестпроекта, который также был советником директора Госинвесткомпании;

бывшего сотрудника Госинвестпроекта;

бывших директора и сотрудника Госинвесткомпании;

трех директоров частных компаний.

Досудебное расследование НАБУ начало в октябре 2016 года.