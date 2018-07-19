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19.07.2018, 13:21

Легализация "евроблях" будет стоить бюджету 2 млрд в год - Кабмин

Легализация "евроблях" будет стоить бюджету 2 млрд в год - Кабмин

Принятие закона о растаможке авто снизит поступления в бюджет от акцизного налога

Принятие законопроекта, призванного снизить акцизы на растаможку авто приведет к тому, что бюджет страны ежегодно будет терять 2 млрд грн, сообщает ЭП со ссылкой на заключение Кабинета министров к проекту закона №8487.

 "В законопроекте не представлены предложения по финансовому обеспечению или покрытию возможных потерь бюджета, что не согласуется со статьей 27 Бюджетного кодекса Украины", - говорится в заключении.

Вместе с тем, как отмечают чиновники, введение предложенных ставок акцизного налога, в частности на применяемые легковые авто старше 10 лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств.

"Кроме того, реализация законодательной инициативы может привести к увеличению объемов ввоза в Украину и легализации уже ввезенных подержанных транспортных средств, преимущественно тех, которые были в пользовании около 10 лет", - отметил Кабмин.

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13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Проект закона №8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

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Теги: евробляхи, кабмин, бюджет, растаможка, законопроекты
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