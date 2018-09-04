Через банк в Эстонии перевели $30 млрд, связанных с Россией

Нерезиденты "прогнали" через обвиняемое в отмывании денег эстонское отделение Danske Bank около $30 млрд

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Через эстонское отделение Danske Bank, которое обвиняют в отмывании денег, перевели в 2013 году около $30 млрд, связанных с Россией и бывшим СССР. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

По информации компании, в 2013 году объем транзакций, проводимых нерезидентами, достиг около 80 тыс. "Их объем – примерно $30 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот объем во много раз превышает прежние оценки, взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 годы. Первоначально он оценивался в $3,9 млрд, однако позднее увеличился до $8,3 млрд.

Эта сумма является слишком большей для такого маленького банковского отделения, отмечает газета. В то же время не все проводимые транзакции в банке вызывают подозрения.

Ранее прокуратура Эстонии открыла расследование по жалобе основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который был заочно приговорен в РФ к девяти года колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей. Тогда финансист обвинил 26 представителей эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании средств, добытых преступным путем. По его версии, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, которую ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 году в московском СИЗО.

В конце прошлого года аналогичное расследование также начали парижский Суд большой инстанции и Фининспекция Дании.

После скандальной истории, Danske Bank начал внутренние расследование, однако его итог так и не был обнародован. Впоследствии руководство банка ввело более строгие правила работы с клиентами. В Эстонии коммерческие банки закрыли несколько тысяч счетов нерезидентов.