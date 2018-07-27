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27.07.2018, 18:50

Черногория предлагает паспорт в обмен на инвестиции

Черногория предлагает паспорт в обмен на инвестиции

Правительство Черногории предложит гражданство в обмен на инвестиции в экономику страны

Черногория предлагает гражданство страны в обмен на инвестиции. Об этом сообщает Bloomberg.

Страна, которая недавно стала членом НАТО, предлагает двум тысячам человек инвестировать от €250 тыс. до €400 тыс. евро в обмен на черногорский паспорт.

Экономика Черногории на данный момент составляет $4,8 млрд, отмечает издание.

Программа стартует в октябре. Правительство Черногории предложит частным лицам инвестировать €250-400 тыс. в один из проектов и заплатить комиссию в размере €100 тыс. за заявку.

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Теги: экономика, инвестиции, черногория
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