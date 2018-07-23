Доллар к закрытию межбанка подорожал на 2 копейки

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В понедельник, 23 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,41/26,46, к закрытию котировки составили 26,46/26,48.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,41, максимальные – 26,46. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,45, максимальные – 26,48.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4166/0,4177, к закрытию котировки составили 0,4192/0,4197.

Торги по евро начались с котировок 30,9472/31,0031, к закрытию котировки составили 30,9661/30,9895.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"