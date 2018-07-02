Чистая покупка валюты НБУ в июне составила $24 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в июне сократил покупку валюты. Это следует из макроэкономического обзора на официальном сайте регулятора.
Чистая покупка валюты Нацбанком составила $24 млн.
Снижение предложения иностранной валюты со стороны агропромышленного комплекса привело к росту волатильности обменного курса во второй половине июня, отмечает НБУ.
Чистая покупка валюты с начала года превысила $1,3 млрд.
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