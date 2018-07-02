02.07.2018, 19:45 Чистая покупка валюты НБУ в июне составила $24 млн

С начала года чистая покупка валюты Нацбанком превысила $1,3 млрд Реклама Реклама Национальный банк Украины (НБУ) в июне сократил покупку валюты. Это следует из макроэкономического обзора на официальном сайте регулятора. Чистая покупка валюты Нацбанком составила $24 млн. Снижение предложения иностранной валюты со стороны агропромышленного комплекса привело к росту волатильности обменного курса во второй половине июня, отмечает НБУ. Чистая покупка валюты с начала года превысила $1,3 млрд. Читайте также На краю черного списка. Почему в Украине буксует деофшоризация Куда идут платежные новации. Интервью со стратегом Mastercard

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