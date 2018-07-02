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02.07.2018, 19:45

Чистая покупка валюты НБУ в июне составила $24 млн

Чистая покупка валюты НБУ в июне составила $24 млн

С начала года чистая покупка валюты Нацбанком превысила $1,3 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) в июне сократил покупку валюты. Это следует из макроэкономического обзора на официальном сайте регулятора.

Чистая покупка валюты Нацбанком составила $24 млн.

Снижение предложения иностранной валюты со стороны агропромышленного комплекса привело к росту волатильности обменного курса во второй половине июня, отмечает НБУ.

Чистая покупка валюты с начала года превысила $1,3 млрд.

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Теги: НБУ, валюта, межбанк
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