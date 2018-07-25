Что будет с курсом: бизнес улучшил девальвационные ожидания

Предприниматели стали более оптимистичней смотреть на макроэкономическую ситуацию в Украине

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Представители украинских предприятий ожидают низкую инфляцию и ослабление девальвационных процессов на следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствует опрос Национального банка руководителей предприятий.

Согласно опросу, рост потребительских цен ожидается на уровне 9,6% (в первой квартале этого года ожидалось на уровне 11%). Доля респондентов, которая прогнозирует, что рост потребительских цен в следующем году превысит 12.0%, уменьшилась до 30.9% (в первом квартале 2018 года их доля составляла 40.1%).

Основными факторами влияния на рост потребительских цен остаются без изменений: затраты на производство (71.6% ответов, рост на 0.4 п. П.), курсовый фактор (65.5% ответов) и динамика предложения денег в экономике.

Если в первом квартале 2018 года бизнес прогнозировал, что через год валютный курс в среднем составит 29,53 грн за доллар, то во втором квартале эта оценка упала до 28,63 грн.

Доля респондентов, которая ожидает обесценивания гривны, уменьшилась с 86,3% до 78,3%, отмечает НБУ.

"Большинство респондентов (57,5%, что на 26,6 п.п. больше, чем в первом квартале) прогнозирует, что обменный курс гривны к доллару в следующие 12 месяцев будет в пределах 26-29 грн/дол.", -говорится в отчете Нацбанка.

При этом по прогнозам Нацбанка потребительская инфляция на конце 2019 года составит 5.8%, а в 2020 году замедлится до 5.0%. С начала текущего года, инфляция составила 4,4%.

Ранее сообщалось, что НБУ пересмотрел методику расчета официального курса гривни к доллару.