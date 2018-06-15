Concorde Capital говорит, что не контролирует деятельность TYME

В Concorde Capital утверждают, что не контролируют деятельность международной платежной системы TYME. Об этом пишет FinClub.
"Платежная система TYME - одна из наших инвестиций. Мы владеем миноритарной долей в этой компании и не занимаемся ее операционной деятельностью", - сообщает пресс-служба Concorde Capital.
В компании отметили, что не владеют информацией о санкциях Национального банка Украины (НБУ). "Сейчас мы обратились в компанию для получения разъяснений по данному вопросу", - сказали в Concorde Capital.
Ранее сегодня стало известно, что НБУ лишил регистрации платежную систему TYME.
В НБУ говорят, что причиной такого решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от СБУ о том, что TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что является угрозой национальной безопасности Украины.
TYME должен прекратить предоставление услуг по переводу 20 июня и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе.
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