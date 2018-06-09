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09.06.2018, 17:30

Данилюк: Я говорил с Порошенко перед своим увольнением

Данилюк: Я говорил с Порошенко перед своим увольнением

Бывший министр финансов сообщил, что говорил с президентом Порошенко перед голосованием в Верховной Раде за свое увольнение

Бывший министр финансов Александр Данилюк перед голосованием в Верховной Раде за свое увольнение 7 июня говорил с президентом Петром Порошенко по этому поводу. Об этом Данилюк рассказал в эфире Громадського.

"Мы с ним разговаривали, но разговаривали прямо перед голосованием, когда он был в Раде. Я просто сказал ему, что вопрос меня действительно волнует, как будет дальше развиваться ситуация. Ведь этот год непростой, и чрезвычайно сложный 2019-й. Меня сильно беспокоит, что сейчас никто не думает о 2019, это избирательный год", - сказал экс-министр.

Он не стал говорить, что ответил Порошенко.

“Это президент, и если я буду рассказывать частные разговоры, это будет неправильным", - подчеркнул Данилюк.

Он добавил, что предлагал премьеру Владимиру Гройсману извиниться за свое поведение на заседании правительства 6 июня. "Оно не отвечало отношениям премьера и министра финансов", - считает Данилюк.

Экс-глава Минфина сообщил также, что вся его команда уйдет из министерства. "Люди, которые пришли вместе со мной, Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы как команда оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе, тоже уходят. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом", - сказал он.

"Оксана Маркарова остается, но она не приходила со мной", - уточнил Данилюк.

Напомним, 7 июня Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка.

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8 июня Гройсман представил Оксану Маркарову как и.о. министра.

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Теги: Минфин, Александр Данилюк, петр порошенко, владимир гройсман, Оксана Маркарова
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